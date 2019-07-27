شبكة فولتير
أمام أعيننا

محتويات

بقلم تييري ميسان
أرشيف | دمشق (سوريا)
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مقدمة المؤلف

"ثورات الربيع العربي" كما عاشها الإخوان المسلمون

الإخوان المسلمون ك قتلة
- الإخوان المسلمون في مصر
- إعادة بناء جماعة الأخوان من قبل الأنغلوسكسون والسلام المنفصل مع إسرائيل

جماعة الإخوان المسلمين كقوة احتياطية للمخابرات البريطانية و سي آي اي
- جماعة الإخوان في خدمة إستراتيجية" كارتر- بريجنسكي"
- نحو تأسيس جهاد دولي

جماعة الإخوان المسلمين كرديف للبنتاغون

الإالقومي بالبيت الأبيضخوان المسلمين عضوات في مجلس الأمن

الانتكاسات الأولى للإخوان المسلمين

داعش يحقق حلم الإخوان المسلمين : الخلافة

(…)

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

تييري ميسان

تييري ميسان مفكر فرنسي، رئيس ومؤسس شبكة "Réseau Voltaire" ومؤتمر محور للسلام . نشر تحليلات حول السياسة الغربية في الصحافة العربية، والأميركية اللاتينية، والروسية. أحدث كتاب له باللغة الفرنسية: الكذبة الكبرى: المجلد رقم 2، التلاعب والمعلومات المضللة (منشورات ب. برتان، 2007)

 
الإخوان المسلمون ك قتلة
الإخوان المسلمون ك قتلة
(2/25) أمام أعيننا
 

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “محتويات”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 27 تموز (يوليو) 2019, www.voltairenet.org/article207150.html

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-جماعة الإخوان المسلمين كقوة احتياطية للمخابرات البريطانية و سي آي اي
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