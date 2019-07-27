"ثورات الربيع العربي" كما عاشها الإخوان المسلمون
الإخوان المسلمون ك قتلة
الإخوان المسلمون في مصر
إعادة بناء جماعة الأخوان من قبل الأنغلوسكسون والسلام المنفصل مع إسرائيل
جماعة الإخوان المسلمين كقوة احتياطية للمخابرات البريطانية و سي آي اي
جماعة الإخوان في خدمة إستراتيجية" كارتر- بريجنسكي"
نحو تأسيس جهاد دولي
جماعة الإخوان المسلمين كرديف للبنتاغون
الإالقومي بالبيت الأبيضخوان المسلمين عضوات في مجلس الأمن
الانتكاسات الأولى للإخوان المسلمين
داعش يحقق حلم الإخوان المسلمين : الخلافة
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ترجمة
سعيد هلال الشريفي