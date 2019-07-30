С 15 июля 2019 г. испанская газета Público публиковала серию статей Карлоса Энрике Байо о связях организаторов террористических актов в Каталонии в 2017 г. с испанскими спецслужбами [1].

В Испании разведка и контрразведка подчинены единой службе НЦР (Centro Nacional de Inteligencia - Национальный центр разведки). Хотя административно он подчинён министерству Обороны, руководитель Центра имеет статус министра.

Опубликованные газетой данные свидетельствуют о том, что в противоположность официальной версии имам мечети в городе Рипол, мароканец Абдельбаки Эс-Сати,

был радикальным исламистом,

был завербован спецслужбами и являлся информатором,

последние фальсифицировали его дело в суде, чтобы не допустить его экстрадицию по приговору о торговле наркотиками;

связь с офицером разведслужбы осуществлялась с помощью тайника;

телефонные разговоры его соучастников прослушивались.

Кроме того:

НЦР отслеживал все действия террористов;

знал, на каких объектах будут совершены теракты;

обеспечивал наблюдение, по меньшей мере, в течение четырёх дней до совершения преступлений.

Почему же НЦР не препятствовал совершению этих терактов?

Почему он скрывал то, что ему было известно?

Почему он уже в 2008 г., то есть до вербовки Абдельбаки Эс-Сати в качестве информатора, скрывал данные от испанской Гражданской гвардии и защищал его при расследовании теракта в Мадриде 11 марта 2004 г.?

Ведь Эс-Сати был причастен к операции Шакал, связывавшей его с терактами в Касабланке 16 мая 2003 г. [2] и тем, что был осуществлён в Ираке против итальянских военных [3].

Приведённые данные касаются событий 11 марта в Мадриде – самом крупном теракте в Европе после 11 сентября 2001 г., когда почти 200 человек погибли, а 2000 были ранены. Однако, хотя исполнители этой операции были осуждены, её заказчики до сих пор неизвестны.

Оказывается, большинство исполнителей были информаторами полицейской службы;

Накануне НАТО тайно провело учения, сценарий которых напоминает совершённый теракт [4], террористы не могли его знать, однако в точности ему следовали;

На следующий день после теракта большая группа агентов ЦРУ срочно покинула Испанию [5].

Первоначально этот теракт связали с баскскими сепаратистами из ЭТА, а только потом с радикальными исламистами.

По этой теме мы публиковали расследование Матьё Микеля. Он подтвердил предположение о том, что это была операция НАТО под чужим флагом [6].

Невольно последнее было также подтверждено бывшим Премьер-министром Жозе-Мари Азнаром. В самом начале «арабской весны» он установил, что глава Аль-Каиды в Ливии Абдельхаким Белхадж был причастен к теракту 11 марта в Мадриде, но его не арестовали и не отдали под суд [7]. При этом последний при поддержке НАТО стал командующим Военного Совета Триполи. Затем, по данным испанской монархистской газеты АВС он переехал в Сирию для оказания «помощи» революции, а на самом деле для создания Свободной сирийской армии за счёт Франции [8]. Согласно заявлению постоянного представителя России в СБ ООН Виталия Чуркина, Белхадж и его люди были доставлены в Ливию из Турции под видом гуманитарной помощи ООН для беженцев. Согласно расследованию Генерального прокурора Египта Хишема Баракета через Интерпол он в 2015 г. становится эмиром ИГ в Магрибе [9]. Сегодня он осуществляет контроль над Восточной Ливией при военной поддержке Турции и Катара и политической поддержке ООН.

Напомним, что историки установили ответственность НАТО за убийства, теракты и государственные перевороты в государствах-членах Альянса во время холодной войны [10]. Согласно внутренним документам Альянса спецслужбы НАТО находились под совместным контролем британской МИ6 и американского ЦРУ.

Вернёмся к событиям в Каталонии. По данным газеты Público, имам мечети города Рипол Абдель баки Эс-Сати был явным радикальным исламистом, что до сих пор НЦР отвергал. Он являлся членом организации Ансар аль-Ислам, которая постепенно слилась с ИГ в Ираке, ставшим в итоге ДАИШ.

Ансар аль-Ислам возглавлялся курдским муллой Крекаром. Сегодня он находится под домашним арестом в Норвегии. Однако по данным издаваемой в Турции курдской газеты Özgür Gündem (сегодня запрещена по указанию президента Эрдогана) ЦРУ организовало тайное совещание в Аммане (Иордания) по разработке плана завоевания Ирака с помощью ДАИШ [11]. Газета опубликовала доклад турецких спецслужб о том, как Рабочая партия Курдистана их перехитрила. Выяснилось также, что на этом собрании присутствовал находившийся под арестом мулла Крекар. Из Норвегии он был доставлен самолётом НАТО, после чего его снова отправили в тюрьму.

Этот факт наделал много шума в Испании. Парламент Каталонии создал комиссию по расследованию терактов, а независимая партия Карлеса Пучдемона «Вместе за Каталонию» забросала правительство Педро Санчеса в Конгрессе депутатов вопросами.

Каталонские сепаратисты дали понять, что испанское правительство сознательно разрешило исламистам совершить теракт против жителей Каталонии. Конечно, в политике всё бывает, но такое утверждение было бы клеветой.

Факты, а мы основываемся только на них, свидетельствуют о том, что по терактам в Испании, как и в большинстве всех терактов, совершённых исламистами на Западе и во всём мире:

некоторые члены государственного аппарата были заранее информированы;

все террористы связаны с НАТО.

Разумеется, всё сказанное можно объяснить простыми совпадениями. Однако не может быть так, чтобы во всех терактах после 2001 г. независимо от того, где они произошли и кто являлся их исполнителем, эти совпадения повторялись.