Сеть Вольтер

Новые данные о терактах в Испании

Тьерри Мейсан

Недавние свидетельства о терактах в Барселоне и Камбрильсе в 2017 г., равно как и свидетельства о терактах в Мадриде в 2004 г. и тех, что были осуществлены в разное время в других странах, вызывают один и тот же вопрос. Почему исламские террористы оказываются связанными с НАТО?

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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С 15 июля 2019 г. испанская газета Público публиковала серию статей Карлоса Энрике Байо о связях организаторов террористических актов в Каталонии в 2017 г. с испанскими спецслужбами [1].

В Испании разведка и контрразведка подчинены единой службе НЦР (Centro Nacional de Inteligencia - Национальный центр разведки). Хотя административно он подчинён министерству Обороны, руководитель Центра имеет статус министра.

Опубликованные газетой данные свидетельствуют о том, что в противоположность официальной версии имам мечети в городе Рипол, мароканец Абдельбаки Эс-Сати,
- был радикальным исламистом,
- был завербован спецслужбами и являлся информатором,
- последние фальсифицировали его дело в суде, чтобы не допустить его экстрадицию по приговору о торговле наркотиками;
- связь с офицером разведслужбы осуществлялась с помощью тайника;
- телефонные разговоры его соучастников прослушивались.

Кроме того:
- НЦР отслеживал все действия террористов;
- знал, на каких объектах будут совершены теракты;
- обеспечивал наблюдение, по меньшей мере, в течение четырёх дней до совершения преступлений.

Почему же НЦР не препятствовал совершению этих терактов?
Почему он скрывал то, что ему было известно?
Почему он уже в 2008 г., то есть до вербовки Абдельбаки Эс-Сати в качестве информатора, скрывал данные от испанской Гражданской гвардии и защищал его при расследовании теракта в Мадриде 11 марта 2004 г.?

Ведь Эс-Сати был причастен к операции Шакал, связывавшей его с терактами в Касабланке 16 мая 2003 г. [2] и тем, что был осуществлён в Ираке против итальянских военных [3].

Приведённые данные касаются событий 11 марта в Мадриде – самом крупном теракте в Европе после 11 сентября 2001 г., когда почти 200 человек погибли, а 2000 были ранены. Однако, хотя исполнители этой операции были осуждены, её заказчики до сих пор неизвестны.
- Оказывается, большинство исполнителей были информаторами полицейской службы;
- Накануне НАТО тайно провело учения, сценарий которых напоминает совершённый теракт [4], террористы не могли его знать, однако в точности ему следовали;
- На следующий день после теракта большая группа агентов ЦРУ срочно покинула Испанию [5].

Первоначально этот теракт связали с баскскими сепаратистами из ЭТА, а только потом с радикальными исламистами.

По этой теме мы публиковали расследование Матьё Микеля. Он подтвердил предположение о том, что это была операция НАТО под чужим флагом [6].

Невольно последнее было также подтверждено бывшим Премьер-министром Жозе-Мари Азнаром. В самом начале «арабской весны» он установил, что глава Аль-Каиды в Ливии Абдельхаким Белхадж был причастен к теракту 11 марта в Мадриде, но его не арестовали и не отдали под суд [7]. При этом последний при поддержке НАТО стал командующим Военного Совета Триполи. Затем, по данным испанской монархистской газеты АВС он переехал в Сирию для оказания «помощи» революции, а на самом деле для создания Свободной сирийской армии за счёт Франции [8]. Согласно заявлению постоянного представителя России в СБ ООН Виталия Чуркина, Белхадж и его люди были доставлены в Ливию из Турции под видом гуманитарной помощи ООН для беженцев. Согласно расследованию Генерального прокурора Египта Хишема Баракета через Интерпол он в 2015 г. становится эмиром ИГ в Магрибе [9]. Сегодня он осуществляет контроль над Восточной Ливией при военной поддержке Турции и Катара и политической поддержке ООН.

Напомним, что историки установили ответственность НАТО за убийства, теракты и государственные перевороты в государствах-членах Альянса во время холодной войны [10]. Согласно внутренним документам Альянса спецслужбы НАТО находились под совместным контролем британской МИ6 и американского ЦРУ.

Вернёмся к событиям в Каталонии. По данным газеты Público, имам мечети города Рипол Абдель баки Эс-Сати был явным радикальным исламистом, что до сих пор НЦР отвергал. Он являлся членом организации Ансар аль-Ислам, которая постепенно слилась с ИГ в Ираке, ставшим в итоге ДАИШ.

Ансар аль-Ислам возглавлялся курдским муллой Крекаром. Сегодня он находится под домашним арестом в Норвегии. Однако по данным издаваемой в Турции курдской газеты Özgür Gündem (сегодня запрещена по указанию президента Эрдогана) ЦРУ организовало тайное совещание в Аммане (Иордания) по разработке плана завоевания Ирака с помощью ДАИШ [11]. Газета опубликовала доклад турецких спецслужб о том, как Рабочая партия Курдистана их перехитрила. Выяснилось также, что на этом собрании присутствовал находившийся под арестом мулла Крекар. Из Норвегии он был доставлен самолётом НАТО, после чего его снова отправили в тюрьму.

Этот факт наделал много шума в Испании. Парламент Каталонии создал комиссию по расследованию терактов, а независимая партия Карлеса Пучдемона «Вместе за Каталонию» забросала правительство Педро Санчеса в Конгрессе депутатов вопросами.

Каталонские сепаратисты дали понять, что испанское правительство сознательно разрешило исламистам совершить теракт против жителей Каталонии. Конечно, в политике всё бывает, но такое утверждение было бы клеветой.

Факты, а мы основываемся только на них, свидетельствуют о том, что по терактам в Испании, как и в большинстве всех терактов, совершённых исламистами на Западе и во всём мире:
- некоторые члены государственного аппарата были заранее информированы;
- все террористы связаны с НАТО.

Разумеется, всё сказанное можно объяснить простыми совпадениями. Однако не может быть так, чтобы во всех терактах после 2001 г. независимо от того, где они произошли и кто являлся их исполнителем, эти совпадения повторялись.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] «La verdad sobre el imán de Ripoll» 1- «El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado», 2- «El CNI escuchaba los móviles de los asesinos de Las Ramblas cinco días antes de la matanza», 3- «El CNI fichó a Es Satty en 2014 a cambio de no ser deportado y le ayudó a ser imán en Ripoll», 4- «El CNI quiso poner al imán en Barcelona pero el jefe local se negó a que lo controlara Madrid», Carlos Enrique Bayo, Público, 15, 16, 17 y 18 de Julio de 2019.

[2] Les attentats de Casablanca et le complot du 11 septembre, Omar Mounir, Marsam, 2004.

[3] “The Road to Las Ramblas”, Zach Campbell, The Intercept, September 3, 2018.

[4] « La OTAN simuló un atentado en Europa con 200 muertos », Carlos Segovia, El Mundo, 14 de marzo de 2004.

[5] « La investigación halla en los vuelos de la CIA decenas de ocupantes con estatus diplomático », Andreu Manresa, El País, 15 de noviembre de 2005.

[6] « 11 mars 2004 à Madrid : était-ce vraiment un attentat islamiste ? », « Attentats de Madrid : l’hypothèse atlantiste », Mathieu Miquel, Réseau Voltaire, 11 octobre et 6 novembre 2009.

[7] « Spain’s Former Prime Minister Jose Maria Aznar on the Arab Awakening and How the West Should React », CNBC.com, December 9, 2011.

[8] «Islamistas libios se desplazan a Siria para "ayudar" a la revolución», Daniel Iriarte, ABC, Red Voltaire, 17 de diciembre de 2011.

[9] « Selon Interpol, Abdelhakim Belhaj est le chef de Daesh au Maghreb », Réseau Voltaire, 25 février 2015.

[10] NATO’s secret armies: operation Gladio and terrorism in Western Europe, Danile Ganser, Routledge, 2005.

[11] « Yer : Amman, Tarih : 1, Konu : Musul », Akif Serhat, Özgür Gündem, 6 juillet 2014.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Новые данные о терактах в Испании », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 30 июля 2019, www.voltairenet.org/article207155.html

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