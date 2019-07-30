İsrail, Irak’ta bombardıman yapıyor

Kuveyt’in Al-Jarida gazetesi, Suriye’deki bir Amerikan üssünden kalkan İsrail’e ait bir insansız hava aracının, 20 Temmuz 2019’da Irak’taki bir İran üssünü vurduğunu yazdı.

Öte yandan, Suudi televizyon kanalı Al-Arabiya, aynı gün, yabancı bir ülkeye ait bir uçağın bombardımanı sonucunda, Irak’ta bulunan İran Devrim Muhafızlarının öldüğünü açıkladı.

Londra merkez Suudi gazetesi Asharq al-Awsat, gerçekte İsraillilerin biri F-35 ile gerçekleştirilen iki saldırısının söz konusu olduğunu ifşa etti. Haberde anılan bir Batılı diplomata göre, bu saldırının hedefi bir balistik füze deposuydu.

Geçtiğimiz yıl, İsrail Başbakanı, ülkesinin Lübnan, Suriye ve Irak’ta İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğunu değerlendirdiği hedefleri bombalanmaktan kaçınmayacağı uyarısında bulunmuştu.