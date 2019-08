‎¿Quién quiere asesinar la Red Voltaire?‎

Hace 8 años que la Red Voltaire no logra abrir una cuenta bancaria en ningún país occidental. ‎En cualquiera de esos países, después de haber recibido una respuesta positiva, se nos ‎ha informado que la solicitud de creación de nuestra cuenta bancaria ha sido rechazada por el ‎Banco Central del país… sin motivo alguno. Tal parece como que existe una lista negra secreta ‎internacional, a la que se pliegan los Bancos Centrales. ‎

Actualmente tenemos que reembolsar los gastos ocasionados por el hosting y el mantenimiento ‎de nuestro sitio web durante los últimos años. Eso representa 48 000 euros. ‎

En Francia, un sistema de donaciones a través de internet fue creado por una filial del Crédit mutuel ‎Arkéa, el sitio web Leetchi, dedicado a la llamada “economía colaborativa”. En junio pasado, la ‎justicia francesa bloqueó ese sitio web, después de que este último decidiera por sí mismo cerrar ‎una recaudación destinada a recoger fondos para que el boxeador Christophe Dettinger pudiera ‎pagar su defensa ante los tribunales. Para justificar el cierre de la colecta, se acusó al boxeador ‎de pretender utilizar el dinero para pagar posibles multas, lo cual sería ilegal. El boxeador ‎Christophe Dettinger había sido enviado a los tribunales por haber peleado a mano limpia contra ‎gendarmes equipados con cascos, bastones, escudos y toda la panoplia de protección usual en las ‎fuerzas antimotines francesas, porque los gendarmes habían empujado a una mujer durante una ‎manifestación de los “Chalecos Amarillos”.‎

Surgió entonces Le Pot Commun, otro sistema de recaudación de fondos a través de internet. ‎Un sistema idéntico al anterior. El sitio web Le Pot Commun es, en efecto, una copia ‎al carbón de su antecesor, lo cual hace pensar que depende de la misma firma.

Hace 2 semanas, ‎nos dirigimos a ese sitio web para organizar una colecta. Nuestra solicitud fue aceptada, al igual ‎que los datos administrativos que le hicimos llegar. Sin embargo, cuando le enviamos la orden ‎para que nos transfiriera el dinero ya recogido a una cuenta bancaria creada expresamente con ‎ese fin, Le Pot Commun dejó de respondernos. ‎

El 25 de julio, el sitio web mostraba que la orden de transferencia había sido registrada pero que ‎no estaba efectuada. Escribimos varias veces al sitio web pero seguía sin respondernos. ‎Repentinamente, el 1º de agosto, el sitio web clausuró nuestra colecta y envió a las personas que ‎habían donado fondos para Voltairenet un mensaje anunciándoles que iba a devolverles lo que ‎habían donado, devolución que se realizaría supuestamente «a pedido» de los propios ‎donantes. ‎

En resumen:‎

Seguimos teniendo que reembolsar 48 000 euros y no hemos recibido ni un centavo. ‎El dinero que ustedes, nuestros donantes, aportaron tan generosamente no nos fue entregado;

el sitio web Le Pot Commun se ha negado a respetar su contrato, pero no por sospechas sobre la ‎existencia de algún delito sino por simple discriminación, debido a nuestras opiniones políticas;

Le Pot Commun nos ha robado la suma la suma ya recolectada –más de 46 000 euros. Al decidir ‎unilateralmente devolver el dinero a nuestros donantes, Le Pot Commun se protege de las ‎posibles acciones judiciales que estos podrían emprender acusándolo de robo. Pero Voltairenet si ‎puede acusarlo.

Para devolver los fondos a nuestros donantes, el sitio web Le Pot Commun relacionó entre sí ‎una serie de datos que no tenía ningún derecho a vincular unos con otros. Le Pot Commun creó ‎así una base de datos nominativa ilegal que incluye, además del nombre de la colecta, los ‎nombres de los donantes y sus datos bancarios. ‎

Por el momento no sabemos quién ordenó la comisión de esos delitos. ‎

La Red Voltaire –identificada en francés como Réseau Voltaire– fue fundada en 1994 en el ‎Parlamento Europeo. Inicialmente reunió en su seno varios partidos políticos de gobierno, ‎sindicatos nacionales y diarios para defender la libertad de expresión en Francia, ya entonces ‎amenazada por una enmienda legislativa. A partir de 1999 y de la incorporación de Francia a la ‎guerra contra Serbia, nos dedicamos a la política exterior en aplicación de nuestro espíritu ‎crítico. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Red Voltaire publicó numerosas ‎investigaciones sobre ese tema, con el respaldo de todos sus miembros. Pero cuando su fundador ‎y presidente, Thierry Meyssan, publicó en 2002 un libro recapitulativo, numerosos organismos ‎optaron por retirarse. Poco a poco, Red Voltaire se convertía en una fuente de información y ‎de análisis sobre los conflictos del momento. Hoy en día,‎ los artículos de Red Voltaire ‎se traducen a varios idiomas y son reproducidos en los resúmenes de prensa de numerosos ‎gobiernos. ‎

Perseguir la Red Voltaire y eventualmente hacerla desaparecer es, por consiguiente, una ‎cuestión de política internacional. ‎

Hoy estamos solicitando a ustedes:

Verificar si han recibido realmente el reembolso integral de los fondos que tan generosamente ‎donaron ustedes, y que no se haya deducido de esas donaciones ningún tipo de gasto. En el caso ‎de la colecta a favor del boxeador Christophe Dettinger, hay donantes que se quejaron de haber ‎sido robados. Si se encuentra usted en ese caso, póngase en contacto con nosotros a través de ‎[email protected]

Que nos ayuden efectuando urgentemente una transferencia bancaria (no existe ninguna otra ‎posibilidad) a la cuenta bancaria creada expresamente con ese fin por nuestro representante ‎en Francia, Alain Benajam. Las coordenadas de esa cuenta son:‎

‎

Intitulé: Alain Benajam‎

IBAN: FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182‎

BIC: FPELFR21‎

RIB: 16598 00001 138513800001 82

‎

Nos comprometemos a mantenerlos a ustedes informados sobre lo que suceda en lo adelante. ‎Este asunto nos permitirá a todos comprobar si en Francia sigue existiendo o no el estado de ‎derecho. ‎