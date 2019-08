Wer will das Voltaire-Netzwerk töten?

Seit 8 Jahren gelingt es Voltaire Netzwerk nicht, ein Bankkonto in einem westlichen Land zu eröffnen. Wo auch immer, wurden wir nach einer anfänglichen Zusage informiert, dass unser Konto von der Zentralbank des Landes, ohne Angabe von Gründen, verweigert wurde. Alles geschieht so, als gäbe es in den Zentralbanken eine vertrauliche internationale schwarze Liste.

Wir müssen jetzt die Kosten für die Unterbringung und Pflege der Website während der letzten Jahre zurückzahlen, nämlich 48 000 Euro.

Eine Gemeinschaftskasse, die Web-Site Leetchi, wurde in Frankreich von Arkéa, einer Tochtergesellschaft des Crédit Mutuel, geschaffen. Im Juni letzten Jahres wurde diese Website gerichtlich gesperrt, nachdem sie eigenwillig beschlossen hatte, eine Spendensammlung zugunsten des Boxers Christophe Dettinger zu schließen, mit der Begründung, nicht die Justizkosten decken zu wollen, sondern einen Vorrat zu schaffen, um mögliche Geldstrafen bezahlen zu können, was illegal ist - Herr Dettinger wurde angeklagt, Gendarmen in Kampfausrüstung, die eine Frau während einer Demo der Gelbjacken gestoßen haben, mit bloßen Händen geboxt zu haben -.

Plötzlich entstand ein zweites Gemeinschaftskassen-System, Le Pot Commun. Es ist vollkommen identisch mit dem vorhergehenden. Seine Website ist die Kopie des ersten -, was darauf hindeutet, dass sie von der gleichen Firma betrieben wird. Vor zwei Wochen baten wir sie eine Sammlung zu organisieren. Sie hat unsere Anfrage und die administrativen Dokumente, die wir ihr geschickt hatten, akzeptiert. Doch als wir ihr dann den Auftrag gaben, die Überweisung des bereits gesammelten Geldes auf ein dazu bestimmtes Bankkonto, das für die Gelegenheit eröffnet wurde, zu überweisen, antwortete die Website uns nicht mehr. Am 25. Juli zeigte sie an, dass die Order erhalten, aber nicht durchgeführt wurde. Wir schrieben ihr mehrmals. Sie antwortete uns nicht. Plötzlich, am 1. August, schloss sie unsere Kollekte und schickte an unsere Unterstützer eine Nachricht, in der sie ihnen bekannt gab, dass sie ihnen "auf ihre Bitte" ihre Spenden zurückzahlen würde.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Wir müssen immer noch 48 000 Euro zurückzahlen und wir haben keinen Pfennig. Wir haben Ihr Geld nicht erhalten;

Le Pot Commun hat sich geweigert, seinen Vertrag einzuhalten und zwar nicht auf Verdacht einer möglichen Straftat, sondern nur durch Diskriminierung unserer politischen Meinungen;

Le Pot Commun hat uns den bereits gesammelten Betrag (46 771 Euro) gestohlen. Die Tatsache, dass er die Initiative ergriff, die Spender durch Rückzahlung zu entschädigen, schützt ihn selbst vor Strafverfolgung wegen Diebstahls, aber nicht durch uns.

Um unsere Spender zu entschädigen, hat Le Pot Commun Kontakt zwischen Dateien erstellt, zu dem er kein Recht hatte. Er hat eine illegale politische namentliche Datei geschaffen, die den Namen der Sammlung, einschließlich der Namen der Spender und ihre Bankverbindungen enthält.

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer der Sponsor dieser Straftaten ist.

Das Voltaire Netzwerk wurde 1994 im Europäischen Parlament gegründet. Es hat zuerst politische Regierungsparteien, nationale Gewerkschaften und Zeitungen vereint, um das Recht auf freie Meinungsäußerung in Frankreich zu verteidigen, das durch eine Gesetzesänderung bedroht war. Ab 1999 und dem Eintritt Frankreichs in den Krieg gegen Serbien, hat es sich der Außenpolitik gewidmet und auf der Seite seine kritische Meinung publiziert. Nach den Anschlägen von 2001 veröffentlichte es viele Untersuchungen zu diesem Thema mit der Unterstützung seiner Mitglieder. Aber als sein Gründer und Präsident, Thierry Meyssan, im Jahr 2002 ein zusammenfassendes Buch veröffentlichte, zogen sich viele Vereine zurück. Das Voltaire Netzwerk wurde allmählich eine Quelle für Informationen und Analysen zu den laufenden Konflikten. Seine Artikel sind jetzt in mehrere Sprachen übersetzt und erscheinen in dem Pressespiegel vieler Regierungen.

Die Fortsetzung oder das Verschwinden des Voltaire-Netzwerkes ist von internationaler politischer Bedeutung.

Wir bitten Sie:

sicherzustellen, dass man Ihnen tatsächlich Ihre Spende kostenfrei zurückgezahlt hat. Im Fall von Dettinger haben sich mehrere Leute beschwert, bestohlen worden zu sein. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte auf [email protected]

so bald wie möglich per Banküberweisung uns zu Hilfe zu kommen auf das spezifische, zu diesem Zweck von unserem Vertreter in Frankreich, Alain Benajam, eröffnete Bankkonto. Als Motiv für die Überweisung schreiben Sie genau: "Soutien à Voltairenet.org ". Hier die Details:

Name : Alain Benajam IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

PayPal

Wir werden Sie über die folgenden Ereignisse auf dem Laufenden halten. Diese Affäre wird uns allen gestatten, zu beurteilen, ob Frankreich immer noch ein Rechtsstaat ist oder nicht.