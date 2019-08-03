من يريد قتل شبكة فولتير؟

تعاني شبكة فولتير منذ ثماني سنوات من صعوبات فتح حساب مصرفي في أي دولة في الغرب. وفي أي مكان كنا نحصل فيه على الموافقة، كان يجري إعلامنا لاحقاً أن حسابنا قد رفض من قبل البنك المركزي في البلاد، من دون توضيح أي سبب.

يبدو الأمر كما لو أن هناك لائحة سوداء دولية، غير معلنة، تشترك فيها البنوك المركزية الغربية.

يجب علينا الآن سداد التكاليف المتكبدة لاستضافة الموقع وصيانته خلال السنوات الأخيرة وقيمتها 48 ألف يورو.

ولهذا الغرض، تم إنشاء نظام تبرع في فرنسا من قبل شركة تابعة لـ Crédit Mutuel Arkéa لجمع الأموال، لدى موقع Leetchi الإلكتروني.

لكن هذا الموقع أغلق من قبل القضاء بعد أن أخذ على عاتقه إغلاق حملة لجمع التبرعات لصالح الملاكم كريستوف ديتينجر، متهماً إياه ليس بعدم الرغبة في سداد رسوم المحكمة، بل بتوفير دفع الغرامات المحتملة، وهو أمر غير قانوني.

حُوكم السيد ديتنجر (وهو بطل فرنسا السابق في الملاكمة) لقيامه بضرب رجال شرطة مكافحة الشغب الذين اشتبكوا مع امرأة خلال مظاهرة ل "السترات الصفراء".

وفجأة ظهر نظام ثان لجمع التبرعات الكترونياً، الوعاء المشترك Le Pot Commun. لكنه متطابق من جميع النواحي مع سابقه. وموقع الويب الخاص به هو نسخة طبق الأصل عن سابقه، مما يوحي بأنه يُدار من قبل الشركة نفسها.

توجهنا منذ أسبوعين بطلب إلى هذا الموقع لتنظيم حملة تبرعات. فوافق على طلبنا وعلى الوثائق الإدارية التي أرسلناها إليه.

بيد أنه عندما بدأنا نصدر له الأمر بتحويل الأموال التي تم جمعها إلى حساب مصرفي مخصص لهذه المناسبة، لم يعد يجيبنا.

ونشر في 25 تموز-يوليو أنه تم تسجيل طلبنا، من دون أن ينفذه.

كتبنا له المرة تلو الأخرى، لكنه لم يرد علينا.

فجأة، و في 1 آب- أغسطس ، أغلق حساب حصالتنا، وأرسل رسالة إلى المتبرعين يخبرهم فيها أنه سوف يعيد لهم أموالهم زاعماً أن ذلك "بناءً على طلبهم".

باختصار :

لازلنا مدينون ب 48 ألف يورو، ينبغي علينا دفعها وليس لدينا فلس واحد. لأن نقودكم لم تصل إلينا.

رفض "الوعاء المشترك le pot commun" تنفيذ عقده معنا، ليس للاشتباه في ارتكاب جريمة محتملة، ولكن فقط بعنصرية إزاء آرائنا السياسية.

لقد سرق "الوعاء المشترك le pot commun" المبلغ الذي تم جمعه بالفعل (46771 يورو). صحيح أنه أخذ على عاتقه إعادة النقود لكافة المتبرعين ليحمي نفسه من الملاحقة القضائية بالسرقة الموصوفة، ولكن ليس منا.

ولكي يعيد Le Pot commun النقود للمتبرعين فقد وضع ملفات من غير المسموح له تقاطعها مع غيرها، وقام بإنشاء ملف اسمي سياسي غير قانوني متضمناً، بالإضافة إلى اسم مجموعة التبرع، أسماء المتبرعين وتفاصيلهم المصرفية.

وفي هذه المستوى، لم نعد نعرف من هو الراعي لهذه الجُنح.

تأسست شبكة فولتير في عام 1994 في البرلمان الأوروبي. جمعت في البداية أحزاباً سياسية من الحكومة والنقابات الوطنية والصحف، للدفاع عن حرية التعبير في فرنسا التي هددها تعديل تشريعي.

واعتباراً من عام 1999، ودخول فرنسا الحرب ضد صربيا، التفتت الشبكة إلى السياسة الخارجية وطبقت عليها فكرها النقدي. وبعد هجمات عام 2001 ، نشرت الشبكة العديد من التحقيقات حول هذا الموضوع بدعم من جميع أعضائها.

بيد أنه، عندما قام مؤسسها ورئيسها تييري ميسان، الذي نشر في عام 2002، كتابا يلخص تلك الهجمات، انسحبت العديد من المنظمات. تدريجياً، لكن شبكة فولتير أصبحت فيما بعد مصدرا للمعلومات والتحليلات حول الصراعات الجارية.

المقالات المنشورة على الشبكة تترجم على الفور إلى عدة لغات، وتظهر في "التقارير الصحفية" للعديد من الحكومات.

وبالتالي فإن استمرار أو اختفاء شبكة فولتير، هي قضية سياسية دولية.

لذا، نطلب منكم :

التأكد من أنكم قد استعدتم المبالغ التي تبرعتم بها لنا من دون أي رسوم.

ففي قضية الملاكم ديتينجر، اشتكى العديد من الأشخاص من تعرضهم للسرقة. وفي هذه الحالة، نرجو منكم الاتصال بنا على [email protected]

نهيب بكم تقديم يد العون من خلال إجراء تحويل مصرفي في أقرب وقت ممكن - لا توجد وسيلة أخرى للتحويل - إلى الحساب المصرفي المخصص، الذي فتحه لهذا الغرض ممثلنا في فرنسا ، Alain Benajam.

وفي حقل سبب التبرع ، اكتب بدقة دعم لشبكة فولتير "Support Voltairenet.org".

تجدون هنا العنوان المصرفي:

الاسم: الان بنجام IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

PayPal

سنوافيكم بما سوف يستجد من أحداث. هذه القضية سوف تتيح لنا جميعاً الحكم على ما إذا كانت فرنسا لا تزال دولة قانون أم لا.