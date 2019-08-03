Voltaire İletişim Ağı’nı kim ortadan kaldırmak istiyor?

Voltaire İletişim Ağı, 8 yıldır bir Batı ülkesinde banka hesabı açamamaktadır. Nerede olursa olsun, bir ön mutabakat aldıktan sonra, hesap açma talebimizin söz konusu ülkenin merkez bankasınca gerekçe gösterilmeden reddedildiği konusunda bilgilendirilmekteyiz. Her şey sanki merkez bankaları arasında gizli bir uluslararası kara liste varmış gibi gelişmektedir.

Bugün itibariyle, sitemizin son yıllara ilişkin hosting ve bakımı karşılığında 48 000 Euro tutarındaki gideri acilen ödememiz gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi para toplamak üzere Crédit Mutuel Arkéa’ya bağlı Leetchi internet sitesi aracılığıyla bir kampanya düzenledik. Geçtiğimiz Haziran ayında bu site, yargılama giderlerini karşılamak üzere değil ama yasalara aykırı biçimde gelecekte oluşması muhtemel para cezalarını ödemek üzere boksör Christophe Dettinger adına bir para toplama kampanyasını sonlandıran yargı kurumları tarafından engellenmiştir (Dettinger, Sarı Yeleklilerin bir gösterisi sırasında bir kadını tartaklayan jandarmaları yumrukladığı için yargılanıyordu).

Bunun üzerine hemen ikinci bir para toplama sistemi olan Pot Commun ortaya çıktı. Öncekine her bakımdan benzer bir siteydi bu. İnternet sitesinin kopyala-yapıştır benzeri olduğundan, aynı şirket tarafından yönetildiği izlenimi veriyordu. İki hafta önce bir para toplama kampanyası düzenlemek üzere bu siteye başvurduk. Talebimizi ve kendisine sunduğumuz idari belgeleri kabul etti. Oysa bugüne kadar toplanan parayı, bu amaçla adımıza açılan banka hesabına aktarması talimatını verdiğimizde, bize artık yanıt vermiyordu. 25 Temmuz’da talimatın kayda alındığını, ama gerçekleştirilmediği belirtiliyordu. Siteye birçok kez elektronik posta gönderdik. Ansızın, 1 Ağustos’ta para toplama kampanyamız sonlandırıldı ve bağışçılarımıza « talepleri üzerine » paralarının sözde geri iade edileceği yolunca bir mesaj gönderildi.

Özet olarak:

Hala 48 000 Euro’luk borcumuzu ödememiz gerekmektedir ve bunun için kasamızda tek bir kuruş dahi bulunmamaktadır. Göndermiş olduğunuz para bize ulaşmamıştır;

Pot Commun olası bir suç işleme şüphesiyle değil, ama yalnızca siyasi görüşlerimize yönelik ayrımcılığı nedeniyle sözleşmemizi uygulamayı reddetmiştir;

Pot Commun adımıza toplanmış olan parayı bizden çalmıştır (46771 Euro). Bağışçılarımıza paralarını geri iade etmeyi üstlenmiş olması, onları bağışçıların hırsızlık suçlamasından korusa da, bizim suçlamamızdan koruyamayacaktır.

Pot Commun bağışçılarımıza paralarını iade etmek üzere bir araya getirmeye hakkı olmayan dosyaları birbiriyle ilişkilendirdi. Para yardımı kampanyası adı dışında, bağışçıların adları ve banka hesap bilgilerini içeren yasadışı siyasi bir isim dosyası oluşturdu.

Bu aşamada bu suçların azmettiricisinin kim olduğunu bilmekteyiz.

Voltaire İletişim Ağı 1994 yılında Avrupa Parlamentosunda kurulmuştur. Başlangıçta, Fransa’da bir yasa tasarıyla tehdit altında olan ifade özgürlüğünü savunmak üzere, hükümetlerde yer alan siyasi partiler, ulusal sendikaları ve gazeteleri bir araya getirmiştir. 1999’dan ve Fransa’nın Sırbistan’a karşı savaşa dahil olmasından itibaren, dış politikaya yönelmiş ve bu alana yönelik eleştirel yaklaşımını ortaya koymuştur. 2001 saldırıları sonrasında, tüm üyelerinin desteğiyle bu konuda çok sayıda araştırma yayınlamıştır. Öte yandan kurucusu ve başkanı Thierry Meyssan 2002 yılında, tüm verileri bir araya getiren bir kitap yayınladığında, çok sayıda oluşum iletişim ağından ayrıldı. Voltaire İletişim Ağı zamanla, süregelen anlaşmazlıklara ilişkin bir bilgi ve analiz kaynağına dönüştü. Burada yayınlanan makaleler bugün çok sayıda yabancı dile çevrilmekte ve çok sayıda hükümetin basın-yayın organlarında yer almaktadır.

Dolayısıyla Voltaire İletişim Ağı hakkında soruşturma açılması ya da bu yapının ortadan kaldırılması bir uluslararası siyaset sorunu haline gelmiştir.

Sizden,

Gerçekleştirdiğiniz bağışın herhangi bir kesintiye uğramadan size iade edilip edilmediğini kontrol etmenizi; (Dettinger olayında, çok sayıda kişi paralarının çalındığından şikayet etti. Bu durumda bize Sergio Da Rimini’nin hesabından ulaşabilirsiniz: [email protected]

Bu amaçla bizim için Fransa’daki temsilcimiz Alain Benajam adına açılan banka hesabına en kısa zamanda bir banka havalesi gerçekleştirerek yardımımıza koşmanızı talep ediyoruz. Havale açıklamasına özellikle « Voltairenet.org’a destek » diye belirtiniz. Hesap bilgileri:

Hesap Sahibi : Alain Benajam IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

Aynı zamanda bu linkten ulaşabileceğini bir PayPal para toplama kampanyası başlattık.

Olayların gelişimiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu olay, Fransa’nın hala bir hukuk devleti olup olmadığını bizlere gösterecektir.