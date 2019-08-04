Кто хочет ликвидировать Сеть Вольтер?

В течение 8 лет Сеть Вольтер безнадёжно пытается открыть банковский счёт в какой-нибудь из западных стран. Везде после получения согласия нам заявляли, что Центральные Банки без объяснения причин наши счета не признавали. Всё происходит так, словно у Центробанков существует секретный чёрный список.

На сегодняшний день мы должны оплатить издержки по обслуживанию нашего сайта в сети Интернет за последние несколько лет на общую сумму 48 000 евро.

Во Франции интернет-сайтом Leetchi, являющимся филиалом банка Crédit mutuel Arkéa, был создан интернет-банк. В июне этого года этот сайт был заблокирован по решению суда после того, как он сам решил закрыть счёт боксёра Кристофа Детингера, обвинив его в том, что он оплачивал свои судебные расходы, указывая их как обычные штрафы, что незаконно. Деттингер был под следствием за избиения полицейских, переодетых в демонстрантов и поваливших наземь женщину во время демонстрации «желтых жилетов».

Потом вдруг в сети появляется интернет-банк Le Pot Commun. Он полностью идентичен предыдущему. Две недели назад мы начали ходатайствовать об открытии в нём счёта. Наша заявка с приложенными административными пояснениями была принята. Однако после того как мы направили предписание о переводе уже накопленных на счету денег, он нам не ответил. А 25 июля нам было сообщено, что наше предписание зарегистрировано, но перевод денег не был произведён. Мы несколько раз направляли письменные обращения. На них нам так и не ответили. И вдруг 1 августа банк закрывает наш счёт и сообщает нашим донорам, что он вернёт им деньги якобы «по их требованию».

В итоге:

Мы должны выплатить 48000 евро, тогда как у нас нет ни одного су. Деньги доноров до нас не дошли;

Pot Commun отказался исполнить свои обязательства не по подозрению в незаконном приобретении средств, а единственно по причине наших политических взглядов;

Pot Commun присвоил себе накопленную нами сумму (более 46000 евро). Тот факт, что банк самолично принял решение возвратить деньги нашим донорам, освобождает их от ответственности за кражу, но не от ответственности перед нами. Pot Commun основывает своё решение на файлах, которые он не имеет права принимать во внимание. Созданный банком именной файл, включающий, кроме имени владельца счёта, данные о донорах и их банковские реквизиты, является незаконным.

Пока нам неизвестны заказчики этого преступления.

Сайт Сеть Вольтер был создан в 1994 г. при Европарламенте. Вначале в нём принимали участие ведущие политические партии, профсоюзы и газеты, которые хотели защитить свободу слова во Франции от угрозы, которую представляла поправка к закону. Начиная с 1999 г. и после вступления Франции в войну против Сирии сайт развернулся в сторону внешней политики и приложил к этому свой критический ум. После событий 2001 г. он публиковал многочисленные расследования по этой теме при поддержке всех членов Сети. Однако после публикации президентом и основателем сайта Тьерри Мейсаном в 2002 г. сводных материалов, многие организации прекратили сотрудничество с сайтом. Постепенно Сеть Вольтер становился источником информации и анализов по текущим конфликтам. Статьи сайта переводятся в настоящее время на несколько языков и упоминаются в обзорах прессы во многих правительствах.

Таким образом, преследования и ликвидация сайта Сеть Вольтер являются политической задачей международного масштаба.

Мы просим вас:

проверить, возвратили ли вам ваши пожертвования без каких-либо удержаний. В деле Детингера несколько человек жаловались на то, что их обкрадывали. В данном случае вы можете связаться с нами по электронному адресу Сегио Де Римини: [email protected]

Оказать нам как можно быстрее помощь, направив банковский перевод на специально открытый нашим представителем во Франции Аленом Бенажамом счёт. В качестве назначения перевода укажите «поддержка сайта Voltairenet.org». Ниже указаны реквизиты:

Имя: Ален Бенажам (Alain Benajam) IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

Также мы создали копилку PayPal, которая доступна здесь

Мы постараемся держать вас в курсе событий. Это дело позволит нам всем судить о том, является ли Франция по-прежнему правовым государством или нет.