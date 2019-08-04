Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı’nın finansması konusunda düzeltmeler

Voltaire İletişim Ağı
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Bütün bu veriler « Voltaire İletişim Ağı’nı kim ortadan kaldırmak istiyor? » Voltaire İletişim Ağı, 3 Ağustos 2019, özet metinimizde düzeltilmiştir. Bu metni aktaran herkesi söz konusu düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Voltaire İletişim Ağı’nın finansması konusunda düzeltmeler”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207222.html

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