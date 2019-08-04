Voltaire İletişim Ağı’nın finansması konusunda düzeltmeler

1- PayPal üzerinde https://www.paypal.com/pools/c/8h1X... linki üzerinden ulaşılabilecek bir para toplama kampanyası oluşturduk.
2- Abonelerimizin bazıların sadece para toplama kampanyamız için Alain Benajam adına oluşturulan hesaba ilişkin yanlış RİB numarası bilgisi gönderdik. Bağışlarınızı banka havalesi yoluyla aşağıdaki hesaba aktarabilirsiniz:
Hesap sahibi : Alain Benajam
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IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182
BIC : FPELFR21
RIB : 16598 00001 13851380001 82
3- PotCommun’a yapmış olduğunuz bağışların çalınması durumunda bizimle iletişim kurmanız için vermiş olduğumuz elektronik posta adresi artık hizmet dışı. Elektronik postalarınızı Sergio Da Rimini’ye yönlendirebilirsiniz: [email protected]
Bütün bu veriler « Voltaire İletişim Ağı’nı kim ortadan kaldırmak istiyor? » Voltaire İletişim Ağı, 3 Ağustos 2019, özet metinimizde düzeltilmiştir. Bu metni aktaran herkesi söz konusu düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz.
Çeviri
Osman Soysal