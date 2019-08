Korrigenda zur Finanzierung des Voltaire Netzwerks

1 - Wir haben eine auf PayPal zugängliche Sammlung erstellt. https://www.paypal.com/pools/c/8h1X...

2 - Wir haben aus Versehen eine falsche IBAN Nummer des von Alain Benajam exklusiv für unsere Spendensammlung erstellten Bank-Kontos an einige unserer Abonnenten geschickt. Sie können Ihre Spenden per Banküberweisung senden an.

Name : Alain Benajam IBAN : FR76 1659 8000 0113 8513 8000 182

BIC : FPELFR21

RIB : 16598 00001 13851380001 82

3 - Die E-Mail, die wir angegeben haben, um Kontakt aufzunehmen im Falle eines Diebstahls Ihrer Überweisung auf den Pot Commun, funktioniert nicht mehr. Sie können jetzt an Sergio Da Rimini schreiben: [email protected]

Alle diese Daten wurden auf dem zusammenfassenden Text korrigiert „Wer will das Voltaire-Netzwerk töten?“, Voltaire Netzwerk, 3. August 2019. Wir laden alle die diesen Text weitergeleitet haben ein, um diese Korrekturen anzubringen.