Сеть Вольтер

Турция не будут равняться ни на НАТО, ни на ОДКБ

Тьерри Мейсан

После трёх лет относительного ухода с международной арены Турция определила свой путь. Оставаясь членом Атлантического союза и его Объединённого командования, она намерена стать независимой. Она не будет подчиняться приказам ни Атлантического союза, ни Организации Договора о коллективной безопасности. Что касается внутренней политики, она, определяя себя как мусульманскую страну, намерена объединить национальные меньшинства на единой национальной основе и бороться с теми, чьи взоры обращены в сторону США.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать путь дальнейшего развития Турции. В его кабинете портрет основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Турция меняется, но предсказания Джорджа Фридмана, основателя частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, не сбылись. И если бывшая Османская империя будет и дальше развиваться, она не будет вассалом Соединённых Штатов.

Прежде чем судить о Турции с позиций Запада и посмеиваться над её «новым султаном», попытаемся понять как «человек, заболевший Европой», пытается покончить с культурной отсталостью и залечить раны Первой мировой войны, не отрицая при этом свою историческую и геграфиченскую специфику. Конечно, путь, навеянный Ататюрком век назад, до конца не пройден, и проблемы остаются.

Мы думали, что под руководством ПСР Турция становится исламской демократией, выстраивающей свою модель по образу западной христианско-демократической модели. Но постепенно она начала восстанавливать свое османское величие, став глашатаем мусульманского мира. Поддерживаемая Соединёнными Штатами, она была призвана стать экономической державой первого плана. Продолжая курс на модернизацию и приобщению к западным ценностям, она повернулась спиной к дружественной Ливии, затем к своему экономическому партнёру Сирии и всё больше сближалась с Западом.

Однако неудавшаяся попытка ликвидации новоизбранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Мармарисе 15 июля 2015 г., которая свелась к импровизированному госперевороту, полностью изменила ситуацию. В течение трёх лет ПСР пыталась вести этот безумный курс. Затем стала лихорадочно анализировать свою политику. Чтобы чётче просветить свою позицию, была отмечена третья годовщина госпереворота.

Во-первых, противоположно тому, как это понималось, современная Турция ни с Западом, ни с Востоком. Она определяет себя в качестве страны, расположившейся между двумя мирами. Она не Азия и не Европа. И её вступление в Атлантический альянс и участие в войнах Запада под видом «арабских вёсен» ничего не меняет.

Об этом свидетельствует покупка Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400. Анкара демонстрирует одновременно свою приверженность НАТО и при этом покупает оружие у противника этого альянса. При этом утверждается, что никакие законы не противоречат этому выбору, и налагать на неё санкции никому не позволено.

Как никогда, турки ведут себя как «потомки степной волчицы», завоевавшие когда-то Азию и часть Европы. Именно в этом смысле следует воспринимать переговоры в Астане (Россия, Иран, Турция) по установлению мира в Сирии. Или антиимпериалистические заявления турецкой делегации на Конференции неприсоединившихся стран в Каракасе.

Во-вторых, Турция основывает свою экономическую независимость на энергетическом проекте «Турецкий поток» и разведке кипрской исключительной экономической зоны. Сильной такую позицию не назовёшь. Ряд участков российско-европейского газопровода, проходящих по территории Турции, уже действуют. Однако Европейская комиссия под давлением США может отказаться от их использования: размер инвестиций в этот проект не больше, чем в Северный поток-2. Наконец, согласно международному праву, Турция не имеет прав на кипрскую исключительную экономическую зону, а поддержка марионеточной Турецкой Республики Северный Кипр не имеет законной силы.

Именно в этом контексте министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу недавно заявил о приостановке миграционного соглашения с Европейским союзом (сразу после выплаты ежегодных 2 миллиардов евро).

В-третьих, Турция отказывается от англо-саксонской денежной системы. После войны Запада против Ливии, а ещё больше во время войны Запада против Сирии уровень жизни в стране резко снизился. Анкара постаралась быстро прибрать к своим рукам Центробанк и снизить процентную ставку с 24% до 19,75%. Экономических последствий такого решения пока никто не знает.

В-четвёртых, теперь, в противоположность периоду 2002-2016 г.г., национальные меньшинства могут быть признаны турками, исключая тех, кто заключил союзы за рубежом. После неудавшегося госпереворота в результате гигантской чистки из армии и правительственных учреждений были изгнаны все, кого подозревали в связях с Соединёнными Штатами и, в частности, со сторонниками Фетуллаха Гюлена, скрывающегося в штате Пенсильвания. Сотни тысяч граждан были брошены в тюрьмы. Началась война против курдов, но не против всех, а против тех, сотрудничал с Вашингтоном.

В противоположность сложившемуся у нас мнению, Реждеп Тайип Эрдоган устанавливает диктатуру не потому, что страдает мифоманией. Насилие он использует только ради изменения курса своей страны.

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Бывший руководитель крайне-правой организации Милли Герюш президент Эрдоган в 2017 г. В качестве исключения дал разрешение на строительство церкви. 3 августа 2019 г. он лично заложил первый камень.

В-пятых, Турция позиционирует себя как мусульманская страна, уважающая права национальных меньшинств. Президент Эрдоган недавно заложил в Стамбуле первый камень сирийской церкви. Это никак не сочетается с его слепой поддержкой Братьев-мусульман и их плана создания Халифата. «Исламская солидарность» - это лишённая смысла иллюзия и, как и в случае Ирана, ей нужно определиться, о каком исламе идёт речь. Прежняя позиция отвергнута и мощная поддержка мусульман в китайской провинции Синьцзян прекращена.

В настоящее время турецкая армия оккупировала Северный Кипр, ведёт войны в Ираке, Сирии и Ливии, а также развернула позиции вокруг Саудовской Аравии: в Катаре, Кувейте, Судане и в Красном море. Подобная всенаправленная активность долго не продлится, при том что Израилю и Атлантическому альянсу это не по душе.

Реально вырисовываются новые перспективы, которые не устраивают и США. Уже бывший министр экономики Алди Бабакан и бывший Премьер-министр Ахмет Давутоглу договариваются с бывшим президентом Республики Абдуллахом Гюлем. Последний во время парламентских выборов отказался соперничать с Эрдоганом, а теперь считает, что поражение ПСР на муниципальных выборах даст возможность предотвратить установление личной диктатуры. Вместе они пытаются организовать в ПСР команду диссидентов при поддержке ЦРУ. А Ленгли постарается осуществить путём выборов ту же цель, что и при неудавшейся попытке устранения президента Эрдогана в 2016 г.

«Если бы мы в них не разочаровались, кем бы мы стали сегодня?» - заявил президент Эрдоган.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Турция не будут равняться ни на НАТО, ни на ОДКБ », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 августа 2019, www.voltairenet.org/article207243.html

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