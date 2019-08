L’Arabie saoudite contre la Turquie

Selon Middle East Eye, l’Arabie saoudite aurait conçu un plan pour détruire l’image positive du président turc Recep Tayyip Erdoğan. C’est ce qu’il ressort d’un document confidentiel de l’Emirates Policy Centre que la revue a pu consulter.

Plusieurs journaux arabes font le lien entre ce plan et l’interdiction d’entrer qui vient d’être faire par l’Arabie saoudite, durant douze jours à haute température, à 80 containers transportant principalement des denrées alimentaires périssables.

Ils citent aussi l’absence du président Erdoğan au dernier sommet de l’Organisation de la coopération islamique en Arabie saoudite.

D’autres rappellent les tensions entre l’Arabie saoudite et la Turquie depuis que celle-ci a rendu publique l’assassinat du milliardaire Jamal Kashoggi au consulat saoudien d’Istanbul. Cet assassinat intervenait après quatre autres disparitions de personnalités saoudiennes dans le monde qui n’avaient pas recueilli la même attention.

Cependant rares sont ceux qui traitent en détail du conflit qui opposent les deux États à propos des Frères musulmans. Ou qui observent l’encerclement de l’Arabie saoudite par l’armée turque, présente au Qatar, au Koweït, au Soudan et en mer Rouge.

“EXCLUSIVE : Saudi Arabia’s ‘strategic plan’ to take Turkey down”, David Hearst & Ragip Soylu, Middle East Eye, August 5, 2019.