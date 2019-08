A Arábia Saudita contra a Turquia

Segundo o Middle East Eye, a Arábia Saudita teria concebido um plano para destruir a imagem positiva do Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. É o que ressalta de um documento confidencial do Emirates Policy Center que a revista pôde consultar.

Vários jornais árabes relacionam este plano com a interdição de entrada, que acaba de ser feita pela Arábia Saudita, durante 12 dias a altas temperaturas, a 80 contentores transportando principalmente géneros alimentícios perecíveis.

Eles citam também a ausência do Presidente Erdoğan da última Cimeira (cúpula-br) da Organização de Cooperação Islâmica, na Arábia Saudita.

Outros lembram as tensões entre a Arábia Saudita e a Turquia desde que esta tornou público o assassinato do bilionário Jamal Kashoggi, no consulado saudita de Istambul. Este assassínio ocorreu após quatro outros desaparecimentos de personalidades sauditas no mundo que não recolheram a mesma atenção.

No entanto, raros são os que tratam em detalhe o conflito que opõe os dois Estados a propósito dos Irmãos Muçulmanos. Ou que analisam o cerco da Arábia Saudita pelo Exército turco, presente no Catar, no Kuwait, no Sudão e no Mar Vermelho.