Londra’da, El Nusra Cephesi’ne (Suriye’deki El-Kaide) büyük tutarlarda para göndermek ve böylece bu örgütün işlediği vahşi cinayetleri finanse etmekle suçlanan Doha Bank ve Muataz El-Hayat’a hakkında suç duyurusunda bulunuldu [1].

Bankanın merkezi Doha Bank’ın « D »’sini oluşturan bir binadır. Bina, Katar başkentine ilişkin tüm fotoğraflarda yer almaktadır.

Doha Bank, ulusal varlık fonu (Qatar İnvestment Authority) aracılığıyla Katar’ın malıdır. Bankanın yönetim kurulunda Kraliyet ailesinin birçok üyesi bulunmaktadır. Muataz El-Hayat (fotoğraf) Suriye asıllı Katarlı bir milyarderdir. Şirketi, UrbaCon Trading & Contracting Company (UCC), halen 300 milyon Euro bedelle emir el-Tani için Londra’da bir saray onarmaktadır.