Doha Bank verklagt wegen Al-Kaida Finanzierung in Syrien

Eine Beschwerde wurde in London gegen die Doha Bank und Moataz Al-Khayyat eingereicht, wegen des Versandes von sehr großen Geld-Summen an die al-Nusra Front (Al-Qaida in Syrien) und daher ihre Gräueltaten finanziert zu haben [1].

Der Hauptsitz der Bank ist ein Gebäude, das das "D" der Doha Bank wiedergibt. Es erscheint auf allen Fotos der katarischen Hauptstadt.

Die Doha Bank gehört Katar über seine souveräne Investmentfonds (Qatar Investment Authority). Mehrere königliche Familienmitglieder gehören dem Betriebsrat an. Moataz Al-Khayyat (Foto) ist ein katarischer Milliardär syrischer Herkunft. Seine Firma UrbaCon Trading & Contracting-Company (UCC) baut derzeit einen Palast für den Emir al-Thani in London für 300 Millionen Pfund Sterling.