Macron ha la pretesa di parlare a nome degli Stati Uniti

Secondo la stampa, il presidente francese, Emmanuel Macron, avrebbe proposto all’omologo iraniano, sceicco Hassan Rohani, di incontrare il presidente Donald Trump durante il vertice del G7 di Biarritz a fine agosto.

Tuttavia al meeting diplomatico non è stata invitata alcuna delegazione iraniana.

Reagendo violentemente, Trump ha twittato: «L’Iran ha gravi problemi finanziari. Vogliono disperatamente parlare con gli Stati Uniti, ma ricevono segnali confusi da parte di coloro che pretendono rappresentarci, incluso il presidente francese Macron… Credo alle buone intenzioni di Emmanuel, come a quelle di tutti gli altri, ma nessuno può parlare a nome degli Stati Uniti, a eccezione degli Stati Uniti stessi. Nessuno è autorizzato in alcun modo e in alcuna forma a rappresentarci!».

L’incidente sopraggiunge proprio mentre la Francia sta tentando di istituire una forza militare di sorveglianza del traffico petrolifero nello Stretto di Ormuz e il Regno Unito pretende che gli Stati Uniti vi partecipino.