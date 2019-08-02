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Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-13)

Сеть Вольтер | Нур-Султан (Казахстан)
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Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата:

1. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН;

2. Подтвердили в этой связи уважение общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН;

3. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 г. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан‑Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации;

4. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и отметили, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны;

5. Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, угрожающим национальной безопасности соседних стран;

6. Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи;

7. Провели подробные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями офиса спецпосланника Генсекретаря ООН Г.Педерсена, по вопросам завершения формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Выразили удовлетворение в связи с достигнутым прогрессом по окончательному согласованию состава и правил процедуры органа и подтвердили готовность содействовать скорейшему созыву комитета;

8. Приветствовали очередную успешную операцию по освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников, состоявшуюся 31 июля 2019 г. в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению и активизации ее работы;

9. Отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию. Обсудили идею и обменялись мнениями о перспективах проведения Международной конференции по вопросам гуманитарного содействия Сирии;

10. Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации;

11. Приветствовали участие делегаций Ирака и Ливана в качестве новых наблюдателей Астанинского формата. Выразили убеждение, что наблюдатели (Иордания, Ирак и Ливан) внесут свой вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии;

12. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение в Нур-Султане 13-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате;

13. Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 г.

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Источник : « Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-13) », Сеть Вольтер, 2 августа 2019, www.voltairenet.org/article207292.html

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