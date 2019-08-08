Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с отменой очередного раунда переговоров между Правительством Венесуэлы и оппозицией 8 августа 2019 года

Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между Правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна - это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей. Методы экономического нажима, которые США взяли на вооружение наряду с другими напрямую противоречащими международному праву действиями, неприемлемы. Решительно осуждаем неприкрытое американское вмешательство в дела суверенного государства, стратегического партнера России.

Вызывает глубокое сожаление, что агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле, готовыми, судя по всему, принести перспективу нормализации обстановки в жертву собственным амбициям. Убеждены: альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует. Иной ход развития событий - путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями.

С тревогой воспринимаем безответственные заявления американских официальных лиц о том, что «время диалога прошло, и пора действовать». Подобные попытки силового давления, продолжение линии на нагнетание напряженности отражают лишь американскую претензию на роль «верховного арбитра» по всему миру. Совместными усилиями всех здравомыслящих политиков и ответственных правительств этому необходимо положить конец.

Надо дать шанс венесуэльскому народу реализовать неоспоримое право решать свою судьбу, действуя в соответствии с национальной Конституцией и законодательством.

Задача мирового сообщества - поощрять такие усилия, создавать вокруг них конструктивную атмосферу для поиска мирных решений. Россия подтверждает неизменную приверженность этому курсу.