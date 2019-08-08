Сеть Вольтер

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с отменой очередного раунда переговоров между Правительством Венесуэлы и оппозицией 8 августа 2019 года

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 35.1 kb

Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между Правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна - это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей. Методы экономического нажима, которые США взяли на вооружение наряду с другими напрямую противоречащими международному праву действиями, неприемлемы. Решительно осуждаем неприкрытое американское вмешательство в дела суверенного государства, стратегического партнера России.

Вызывает глубокое сожаление, что агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле, готовыми, судя по всему, принести перспективу нормализации обстановки в жертву собственным амбициям. Убеждены: альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует. Иной ход развития событий - путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями.

С тревогой воспринимаем безответственные заявления американских официальных лиц о том, что «время диалога прошло, и пора действовать». Подобные попытки силового давления, продолжение линии на нагнетание напряженности отражают лишь американскую претензию на роль «верховного арбитра» по всему миру. Совместными усилиями всех здравомыслящих политиков и ответственных правительств этому необходимо положить конец.

Надо дать шанс венесуэльскому народу реализовать неоспоримое право решать свою судьбу, действуя в соответствии с национальной Конституцией и законодательством.

Задача мирового сообщества - поощрять такие усилия, создавать вокруг них конструктивную атмосферу для поиска мирных решений. Россия подтверждает неизменную приверженность этому курсу.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с отменой очередного раунда переговоров между Правительством Венесуэлы и оппозицией 8 августа 2019 года  », Сеть Вольтер, 8 августа 2019, www.voltairenet.org/article207305.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Турция не будут равняться ни на НАТО, ни на ОДКБ
Кто хочет ликвидировать Сеть Вольтер?
Правовое государство под вопросом
Кто хочет ликвидировать Сеть Вольтер?
Новые данные о терактах в Испании