A justificação dos EUA para o assassínio do General Soleimani

Pelo contrário, este plano lembra estranhamente o que tinha sido imaginado pelo embaixador John Negroponte para por fim à Resistência iraquiana fomentando a guerra civil iraquiana. Muitas outras interpretações dos eventos são possíveis, a começar por um desejo americano de agir sobre a paralisia mútua das forças do Governo iraniano e dos Guardas da Revolução.

Esta narrativa, mesmo que aparentemente lógica, não é, no entanto, credível. A estratégia imputada ao General Soleimani não corresponde, de modo nenhum, nem à sua personalidade, nem à sua actuação militar conhecida, nem ao modo operacional dos Serviços Secretos iranianos.

Foi para travar este complô que os Estados Unidos teriam assassinado, em 2 de Janeiro de 2020, Qasem Soleimani, provindo de Damasco, durante a sua recepção no aeroporto de Bagdade pelo seu aliado Abu Mehdi al-Muhandis [ 2 ]. Washington teria previamente avisado o Irão durante uma declaração do Secretário da Defesa Mark Esper [ 3 ].

Tradução

Alva



