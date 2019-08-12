Macron, ABD adına İran ile görüştüğünü iddia ediyor

Basında yer alan haberlere göre, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Şeyh Hasan Ruhani’ye, Ağustos sonu Biarritz’de düzenlenecek olan G7 zirvesinde Başkan Donald Trump ile görüşme önerisinde bulundu.

Bu arada hiçbir İran heyeti bu diplomatik toplantıya davet edilmemiştir.

Buna sert tepki gösteren Donald Trump şu tweet’i attı: « İran ciddi mali sorunlarla karşı karşıyadır. Çaresiz bir şekilde ABD ile görüşmek istemektedirler, ancak Fransız Cumhurbaşkanı Macron da dahil bizi temsil ettiğini iddia eden herkesten teskin edici sinyaller almaktadırlar… Emmanuel’in, tüm diğerleri gibi iyi şeyler yapmak istediğini biliyorum ama bizzat ABD’den başka kimse onun adına konuşamaz. Kimse, her ne şekil altında, hangi tarzda olursa olsun bizi temsil etmeye yetkili değildir! ».

Bu olay, tam da Fransa’nın Hürmüz Boğazı’nda petrol trafiğinin gözetimi için bir askeri güç oluşturmaya çalıştığı ve Birleşik Krallık’ın ABD’nin bu güce katılabilmesini şart koştuğu bir sırada yaşanmıştır.