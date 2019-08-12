Voltaire İletişim Ağı

Macron, ABD adına İran ile görüştüğünü iddia ediyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Basında yer alan haberlere göre, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Şeyh Hasan Ruhani’ye, Ağustos sonu Biarritz’de düzenlenecek olan G7 zirvesinde Başkan Donald Trump ile görüşme önerisinde bulundu.

Bu arada hiçbir İran heyeti bu diplomatik toplantıya davet edilmemiştir.

Buna sert tepki gösteren Donald Trump şu tweet’i attı: « İran ciddi mali sorunlarla karşı karşıyadır. Çaresiz bir şekilde ABD ile görüşmek istemektedirler, ancak Fransız Cumhurbaşkanı Macron da dahil bizi temsil ettiğini iddia eden herkesten teskin edici sinyaller almaktadırlar… Emmanuel’in, tüm diğerleri gibi iyi şeyler yapmak istediğini biliyorum ama bizzat ABD’den başka kimse onun adına konuşamaz. Kimse, her ne şekil altında, hangi tarzda olursa olsun bizi temsil etmeye yetkili değildir! ».

Bu olay, tam da Fransa’nın Hürmüz Boğazı’nda petrol trafiğinin gözetimi için bir askeri güç oluşturmaya çalıştığı ve Birleşik Krallık’ın ABD’nin bu güce katılabilmesini şart koştuğu bir sırada yaşanmıştır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Macron, ABD adına İran ile görüştüğünü iddia ediyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 12 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207321.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Türkiye ne NATO, ne de KGAÖ ile aynı eksene girecektir
Voltaire İletişim Ağı'nı kim ortadan kaldırmak istiyor?
İspanya'daki 2004 ve 2017 saldırılarıyla ilgili gerçekler