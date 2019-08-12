Voltaire İletişim Ağı

İngilizler ve Hong Kong’taki « Renkli Devrim »

Voltaire İletişim Ağı
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Hong Kong –Macao ile birlikte–, egemenliğin Britanya İmparatorluğu’ndan Çin Halk Cumhuriyeti’ne geçmesinden beri, Çin’in iki özel yönetim bölgesinden biridir. Beijing, 1997 yılındaki anlaşmalara uygun olarak, daha önce bununla hiç tanışmamış olan Hong Kong’ta Batı demokrasisini tesis etti. Halk ilk defa meclisini seçme imkanı buldu.

Öte yandan, Hong Kong’un Çin’e geri verilmesi halkın yaşam koşullarında iyileşmeye neden olsa da, halkı kültürel olarak Çinli olmaktan daha çok İngiliz kaldı. Halk, bir « diplomatın » göstericilerin önderleriyle görüştüğü ve onlara akıl hocalığı yaptığı Birleşik Krallık ve ABD tarafından körüklenmektedir. Gösterilerin en dikkat çeken unsuru olan Hong Kong Bağımsızlık Hareketi’nin bir basın toplantısının tam ortasında eski sömürgeci bayrağı dalgalandırdığına tanık olduk. Aynı fenomen, Ulusal Geçiş Konseyi’nin Kral İdris’in ve Özgür Suriye Ordusu’nun Fransız mandasının bayraklarını seçmelerinde de gözlemlendi.

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Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İngilizler ve Hong Kong’taki « Renkli Devrim »”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 12 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207322.html

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