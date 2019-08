Etter at det britiske imperiets suverenitet over Hong Kong ble overført til Folkerepublikken Kina har Hong Kong og Macao blitt to kinesiske spesielle administrative regioner.

Etter avtalen fra1997 har Beijing etabler vestlig demokrati i Hong Kong, noe byen aldri har opplevd før. For første gang ble parlamentet valgt av folket.

Men samtidig som Hong Kong ble levert tilbake til Kina har det blitt en økning i levestandarden til befolkningen. Byen er kulturelt fortsatt mye med britisk enn kinesisk.

For tilreisende er dette ingen overraskelse.

De massive demonstrasjonene vi ser nå må først og fremst forstås som en kulturell umulighet for å ble forenet med Kina.

Men protestene bli oppmuntret av Storbritannia og USA. Det inkluderer en «diplomat» som møter og instruerer lederne for protestene. Vi ser at de fremste elementene i protestene, Hong Kong Independence Movement, vifter med det gamle koloniflagget under en pressekonferanse.

Det samme fenomenet kunne vi se i Libya og i Syria da National Transistion Council viftet med flagget til det franske mandatet - flagget til Kong Idriss og Free Syrian Army.