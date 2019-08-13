Voltaire İletişim Ağı

Demokrasiyi kullanarak ülkeleri zayıflatmak

Voltaire İletişim Ağı
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Bu artık sistemik hale gelmiştir: kim olursa olsun insanlar ülkelerindeki (« Beş Gözler » [1] hariç) iktidara muhalif olduklarını dile getirdiklerinde, NED ile bağlantılı gruplar, haberleri olmaksızın göstericilerin kontrolünü ele geçirmektedir.

Bu stratejinin, etki altında bırakılan ülkelerin özel durumlarıyla, taleplerin meşruluğu ya da gayrimeşruluğu ile hiçbir ilgisi yoktur.

- Hong Kong’ta Bağımsızlık Hareketi, eski sömürgeci gücün, Britanya İmparatorluğunun bayrağını tercih etmiştir.

- Rusya’da, Moskova’da, akıllı telefonlarında Google kullananlar insanlar, yasaklanmış gösterilere katılmalarını isteyen ve buluşma noktalarının ayrıntılarını veren istenmeyen mesajlar aldılar.

- Fransa’da, Sarı Yelekliler Hareketi’ne, « Gece ayakta!»nın devamı olan « Kullanıma müsait olmayan beyinler »i getiren, George Soros’a bağlı bir grup sızmıştır.

Verilen tüm destekleri kabul etmemek gerekir. Bu gruplar göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesini değil, yalnızca bu ülkeleri zayıflatmayı hedeflemektedir.

Çeviri
Osman Soysal

[1] Beş Gözler, 1942 yılında Atlantik Sözleşmesi kapsamında kurulan bir askeri ittifaktır. Avustralya, Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’tan oluşmaktadır. Bu ittifak dünyadaki telefon iletişimin uydu üzerinden dinlenmesine yönelik Echelon sisteminin yönetimiyle bilinmektedir. 1983 yılında Ronald Reagan tarafından kurulan National Endowment for Democracy (NED), bütçesi Kongre tarafından Dışişleri bütçesi içerisinde onaylanan ve Beş Gözler ülkesinin hepsinde benzer ajanslarla organik olarak bağlantılı olan bir ABD ajansıdır.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Demokrasiyi kullanarak ülkeleri zayıflatmak”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 13 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207338.html

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