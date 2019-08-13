Demokrasiyi kullanarak ülkeleri zayıflatmak

Bu artık sistemik hale gelmiştir: kim olursa olsun insanlar ülkelerindeki (« Beş Gözler » [1] hariç) iktidara muhalif olduklarını dile getirdiklerinde, NED ile bağlantılı gruplar, haberleri olmaksızın göstericilerin kontrolünü ele geçirmektedir.

Bu stratejinin, etki altında bırakılan ülkelerin özel durumlarıyla, taleplerin meşruluğu ya da gayrimeşruluğu ile hiçbir ilgisi yoktur.

Hong Kong’ta Bağımsızlık Hareketi, eski sömürgeci gücün, Britanya İmparatorluğunun bayrağını tercih etmiştir.

Rusya’da, Moskova’da, akıllı telefonlarında Google kullananlar insanlar, yasaklanmış gösterilere katılmalarını isteyen ve buluşma noktalarının ayrıntılarını veren istenmeyen mesajlar aldılar.

Fransa’da, Sarı Yelekliler Hareketi’ne, « Gece ayakta!»nın devamı olan « Kullanıma müsait olmayan beyinler »i getiren, George Soros’a bağlı bir grup sızmıştır.

Verilen tüm destekleri kabul etmemek gerekir. Bu gruplar göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesini değil, yalnızca bu ülkeleri zayıflatmayı hedeflemektedir.