أصبح الأمر ممنهجاً الآن: عندما يٌعبر الناس، أيا كانوا، عن معارضتهم لسلطات بلدهم (باستثناء دول "العيون الخمسة" ) [1]، فإن المجموعات التابعة لـ NED تهب للسيطرة على المتظاهرين رغما عن انفهم.

لا علاقة لهذه الإستراتيجية بالأوضاع الخاصة بالدول المتأثرة، ولا بشرعية أو عدم شرعية مطالب أولئك المتظاهرين.

في هونغ كونغ، اختارت حركة الاستقلال علم السلطة الاستعمارية السابقة، أي الإمبراطورية البريطانية.

وفي روسيا، في موسكو، تلقى الأشخاص الذين يستخدمون Google على هواتفهم المحمولة رسائل غير مرغوب فيها، تدعوهم للمشاركة في الاحتجاجات المحظورة مع تفاصيل أماكن اجتماعهم.

أما في فرنسا، فقد تم اختراق حركة السترات الصفراء من قبل مجموعة ضبابية تابعة لجورج سوروس كاستئناف لحركة "قيام الليل" : عقول غير جاهزة ".

كل ماقدم من دعم غير جيد لاتخاذه. هذه الجماعات تهدف فقط إلى إضعاف هذه البلدان وليس لنصرة مطالب هؤلاء المحتجين.