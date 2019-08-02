Сеть Вольтер

Заявление Североатлантического совета о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Сеть Вольтер | Брюссель (Бельгия)
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Сегодня Россия продолжает нарушать Договор о РСМД, несмотря на многолетние усилия США и стран НАТО, включая последнюю возможность в течение шести месяцев выполнить свои договорные обязательства. В результате решение Соединенных Штатов выйти из Договора, полностью поддержанное союзниками по НАТО, теперь вступает в силу.

Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия Договора. Мы сожалеем, что Россия не проявила готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, когда Соединенные Штаты полностью соблюдают договор, а Россия – нет, не является устойчивой.

НАТО будет взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски для безопасности союзников, создаваемые российской ракетой 9М729. Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер для обеспечения того, чтобы потенциал НАТО в области сдерживания и обороны оставался надежным и эффективным.

Страны НАТО твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Поэтому мы будем продолжать отстаивать, поддерживать и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Кроме того, НАТО продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным.

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Источник : «  Заявление Североатлантического совета о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности », Сеть Вольтер, 2 августа 2019, www.voltairenet.org/article207344.html

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