Adevărata putere va fi deținută de «generalul» Mohammed Hamdan Daglo (cunoscut sub numele de «Hemetti»), care nu este un general, nici măcar un soldat, ci un lider al miliției utilizate de către «MBS» pentru a supune Rezistența yemenită. În timpul acestui joc de scaune muzicale, Turcia - care dispune de o bază militară pe insula sudaneză de la Suakin, pentru a încercui Arabia Saudită - nu a spus nimic.

Cu toate acestea, contrar organizarii ambelor tabere, la 1 august, Garzile de coastă Emirati au semnat un acord de cooperare transfrontalieră cu poliția frontierelor iraniene [ 6 ]. În aceeași zi, liderul miliției yemenite finanțata de Emirate (cunoscut sub numele de «Consiliul de tranziție al Sudului» sau «Centura de Securitate» sau înca «separatiștii»), Abu Al-Yamana Al-Yafei, a fost asasinat de Frații musulmani aparținînd partidului Islah finanțat de Arabia Saudită [ 7 ].

La 15 iulie, cu ocazia celei de-a treia aniversari a încercării de asasinat de care a fost subiectul, și a loviturii de Stat improvizata care a urmat, președintele Erdogan a anunțat redefinirea identității turcesti, nu pe vre-o bază religioasă, ci națională [ 3 ]. El a dezvăluit, de asemenea, că armata lui va matura forțele PKK din Siria, și va transfera o parte din refugiații sirieni într-o zonă de frontieră între 30 la 40 de kilometri adâncime. Această zonă corespunde aproximativ celei pe care președintele Hafez el-Assad o autorizase în 1999, Forțelor turcești pentru a suprima posibilele trageri ale artileriei kurde. După ce a anunțat că Pentagonul nu-și putea abandona aliații sai kurzi, emisari din SUA au venit la Ankara pentru a face opusul și a aproba planul turc. Se pare că, așa cum noi am spus întotdeauna, liderii lui «Rojava», acest pseudo Stat autonom kurd pe teritoriul sirian, sunt aproape cu toții de naționalitate turca. Ei ocupă deci regiunea pe care au curățat-o etnic. Trupele lor, de naționalitate siriana, au trimis atunci emisari la Damasc pentru a cere protecția președintelui Bashar el-Assad. Reamintim că, Kurzii sunt o populație nomada sedentarizata la începutul secolului XX. Potrivit Comisiei King-Crane și conferinței internaționale de la Sèvres (1920), un Kurdistan, nu este legitim decît pe teritoriul turc de astăzi [ 4 ].

În simultan, luptele erau reluate în zona ocupată de Al-Qaeda din Nordul Siriei, guvernoratul de la Idleb. Acest Emirat islamic nu are o administrație centrală, ci o multitudine de cantoane atribuite diverselor grupuri de luptă. Populația este alimentată de «ONG-urile» europene afiliate cu serviciile secrete ale acestor țări, iar prezența armatei turcești îi descurajează pe jihadiști să încerce să cucerească restul Siriei. Deoarece această situație nu este confirmată, presa NATO prezintă Emiratul islamic de la Idleb, ca un refugiu pașnic al «oponenților moderați ai dictaturii lui Assad». Dintr-o dată, Damascul, susținut de sprijinul aerian rusesc, a început să-și recucereasca teritoriul, și armata turcă să se retragă în tăcere. Luptele sunt extrem de mortale, în primul rând pentru Republică. Cu toate acestea, după câteva săptămâni, avansul este semnificativ, astfel încât, dacă nimic nu-l oprește, provincia ar putea fi eliberată în octombrie.

Traducere

Light Journalist



