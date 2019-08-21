ABD-Venezüella gizli temasları

Devlet Başkanları Donald Trump ve Nicolas Maduro’nun her ikisi de 20 Ağustos 2019’da, ABD ve Venezüella arasında üst düzey temasların gerçekleştirildiğini teyit etti.

Associated Press haber ajansı, Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello’nun, müzakere etmek üzere ABD’ye gittiği anlamına gelecek bilgiler yayınlamıştı. Washington’un Cabello’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve hakkında yakalama emri çıkarttığı düşünüldüğünde bu haberin temelsiz olduğu düşünülüyordu. Haberin yazılısı, iktidardaki partinin iki numaralı isminin kendini kurtarmak için Devlet Başkanı Maduro’ya karşı ikili oynadığı izlenimi veriyordu.

Bu garip haberi « yalan » ve « manipülasyon » olarak niteleyen Diosdado Cabello, Associated Press’i kısmen yalanlayarak, yaptıklarının üç koşula bağlı olduğunu belirtti:

Anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun onayının alınması;

Şahsi durumunun dile getirilmeden iki devletin karşılıklı taahhütte bulunması;

ve Venezüella topraklarında kalınması.

İlk toplantının Temmuz ayında Caracas’ta gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu temasların, Barbados’ta hükümet ve muhalefet arasında gerçekleştirilen görüşmelerden ayrı yürütülmektedir.