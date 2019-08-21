İdlib Eyaletinin bir bölümü kurtarıldı

Suriye’nin Kuzeyindeki İdlib Eyaleti, Heyet Tahrir el-Şam (El Kaide) bayrağı altında çok sayıda farklı cihatçı grupların işgali altındadır. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’nin de imza attığı Soçi’de varılan mutabakata göre, Ankara buradaki ağır silahların temizlenmesi taahhüdünde bulunuyordu. Ancak sözünde durmadı. Yaz mevsiminin sonu savaş için en uygun dönemdir: sıcaklık boğucu değildir ve sonbahar yağmuru bu tarımsal bölgeyi zırhlı araçlar için henüz balçığa dönüştürmemiş durumdadır.

Rus hava kuvvetlerinin desteğini arkasına alan Suriye Arap Ordusu, eyaleti kurtarmak için geniş kapsamlı bir harekat başlattı. Cihatçılar, Hama Eyaletinde ellerinde bulunan ileri mevziler de dahil olmak üzere büyük oranda geri çekildi. Askerlerin stratejisi, cihatçıların destek almalarına imkan tanıyan yolların kesilmesi yönünde. Bu amaçla Şam-Halep karayolunu cihatçıların elinden kurtarmayı başardılar.

Eyaletin başlıca kenti olan Han Şeyhun kurtarıldı. İdlib eyaletin merkezi olmakla birlikte büyük bir kent değildir.

Türkiye, cihatçılara silah ve cephane teslim etmek üzere bir kamyon ve zırhlı konvoyu gönderdi. Bu konvoyun sadece cihatçılar tarafından oluşan öncüleri Rus Ordusu tarafından bombalandı. Türkiye, bizzat kendisinin uymadığı Soçi mutabakatına yönelik her türlü ihlal karşısında Rusya’yı uyardı.

Türkiye’nin müttefiki cihatçıların hayatta kalmasını istediği, ama işgallerini artık desteklemek niyetinde olmadığı görülüyor ki bu savaş alanında uygulanması imkansız bir nüanstır. Türkiye, şimdilik çatışmalara bizzat katılmamaktadır.

Bir yıl boyunca cihatçılara silah ve yiyecek tedarik eden Fransa ve Almanya’nın da çatışmalarda taraf olmadığı görülüyor.

Suriye Arap Ordusu ilerleyişini sürdürüyor.