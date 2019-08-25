شبكة فولتير

"العدالة للأخوات"

شبكة فولتير
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تتابع أجهزة الاستخبارات الغربية حملة جمع تبرعات لـ العدالة للأخوات على الرسائل المشفرة لتلغرام.

وفقاً لمركز إعلام روجافا، تأمل النساء المقاتلات الداعشيات وأطفالهن المسجونات في معسكر الهول في جمع 8000 يورو لكل "أخت". وأوضح المركز أن هذا المخيم تديره قوات سوريا الديمقراطية. لكنه في الواقع تحت سيطرة الولايات المتحدة بحراسة مرتزقة أكراد من قوات قسد.

تستخدم المجموعة حسابات PayPal بذرائع مختلفة ، مثل الحساب الذي يحمل عنوان "شهرعسل في فيينا". الغربيون الذين دعموا داعش على نطاق واسع في بلاد الشام من 2014 إلى 2017، يشعرون اليوم بقلق بالغ إزاء عودة الجهاديين إلى أوروبا. لكنهم بعد شهر من الإبلاغ، ما زالوا لم يحظروا هذه الحسابات أملاً بالتعرف إلى هويات المتبرعين.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “"العدالة للأخوات"”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 25 آب (أغسطس) 2019, www.voltairenet.org/article207419.html

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