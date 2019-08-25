Voltaire İletişim Ağı

« Ablalar için adalet »

Voltaire İletişim Ağı
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Batılı gizli servisler , Telegram kriptolu mesajlaşma servisi üzerinde gerçekleştirilen « Ablalar için adalet » para toplama kampanyasını yakından izlemektedir.

Rojava İnformation Center’in verdiği bilgiye göre, El-Hol kampında tutuklu bulunan IŞİD’in kadın savaşçıları ve çocukları, « abla » başına 8 000 Euro toplamayı hedefliyor. Merkez bu kampın Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetiminde olduğunu belirtiyor. Aslında kamp ABD’nin sorumluluğu altında ve SDG’ye bağlı Kürt paralı askerler tarafından korunuyor.

Para toplama kampanyası, « Viyana’da balayı » başlıklı olan gibi, çeşitli gerekçeler altın PayPal hesaplarını kullanmaktadır. Levant bölgesinde 2014’ten 2017’ye dek IŞİD’i büyük oranda destekleyen Batılı güçler, bugün cihatçıların Avrupa’ya geri dönüşü konusunu çok yakından takip etmektedirler. Uyarının yapılmasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına karşın, bağışçıların kimliğine ulaşabilmek için bu hesapları ne bloke etmiş, ne de kapatmış durumdadırlar.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “« Ablalar için adalet »”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207420.html

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