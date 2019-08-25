Voltaire İletişim Ağı

Kürtler « Rojava »’daki tahkimatlarını yıkıyor

Voltaire İletişim Ağı
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US Central Command’ın yaptığı açıklamaya göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’nin emri üzerine, 23 Ağustos 2019’da Türkiye sınırındaki tahkimatlarını yıkmaya başladı.

SDG, Suriye topraklarında bir sözde Kürdistan kurmak üzere ABD tarafından oluşturulan, Kürtlerin ve bazı Arapların oluşturduğu bir paralı asker birimidir. SDG, pratikte PKK’nın bir yan kuruluşudur.

Daha önce de duyurduğumuz gibi, Suriye anlaşmazlığında taraf olan beş ülke aralarında bir mutabakata varmışlardı.
- El Kaide’nin işgali altında bulunan İdlib Eyaleti kurtarılacak.
- Suriye topraklarında bir sözde Kürdistan kurulmayacak.
- Türkiye’deki Suriye sığınmacıların bir bölümü geçici olarak Suriye-Türkiye sınırı boyunca 40 kilometre genişliğinde bant üzerinde yeniden yerleştirilecek.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Kürtler « Rojava »’daki tahkimatlarını yıkıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207424.html

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