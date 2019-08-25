Kürtler « Rojava »’daki tahkimatlarını yıkıyor

US Central Command’ın yaptığı açıklamaya göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’nin emri üzerine, 23 Ağustos 2019’da Türkiye sınırındaki tahkimatlarını yıkmaya başladı.

SDG, Suriye topraklarında bir sözde Kürdistan kurmak üzere ABD tarafından oluşturulan, Kürtlerin ve bazı Arapların oluşturduğu bir paralı asker birimidir. SDG, pratikte PKK’nın bir yan kuruluşudur.

Daha önce de duyurduğumuz gibi, Suriye anlaşmazlığında taraf olan beş ülke aralarında bir mutabakata varmışlardı.

El Kaide’nin işgali altında bulunan İdlib Eyaleti kurtarılacak.

Suriye topraklarında bir sözde Kürdistan kurulmayacak.

Türkiye’deki Suriye sığınmacıların bir bölümü geçici olarak Suriye-Türkiye sınırı boyunca 40 kilometre genişliğinde bant üzerinde yeniden yerleştirilecek.