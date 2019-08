«Justiça para as irmãs»

Os Serviços Secretos ocidentais seguem atentamente a campanha de angariação de fundos do «Justice pour les Sœurs» no serviço de mensagens encriptadas do Telegram.

Segundo o Rojava Information Center (Centro de Informações do Rojava-ndT) , as combatentes femininas do Daesh (E.I.) e os seus filhos que estão encarcerados no campo de Al-Hol esperam recolher 8.000 euros por «irmã». O Centro especifica que esse campo é gerido pelas Forças Democráticas da Síria (SDF). Na realidade, está colocado sob responsabilidade dos Estados Unidos e guardado por mercenários curdos das FDS.

A colecta utiliza contas do PayPal sob vários pretextos, tal como o intitulado «Viagem de Lua de Mel a Viena». Os Ocidentais, que apoiaram maciçamente o Daesh no Levante, de 2014 a 2017, estão hoje muito preocupados com o retorno dos jiadistas à Europa. No entanto, um mês após o alerta, ainda não bloquearam, nem fecharam estas contas a fim de identificar os doadores.