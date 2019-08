Curdos destroem as suas fortificações no «Rojava»

Por ordem dos Estados Unidos, unidades das Forças Democráticas da Síria (SDF) começaram, a 23 de Agosto de 2019, a destruição das suas fortificações na fronteira turca, anunciou o Comando Central dos EUA.

As FDS são uma unidade de mercenários curdos e alguns árabes, formados pelos Estados Unidos para fundar um pseudo-Curdistão em território sírio. Na prática, as FDS são uma cobertura do PKK.

Conforme anunciamos, cinco potências participantes no conflito chegaram a um acordo. A província de Idlib ocupada pela Alcaida será libertada.

Não haverá pseudo-Curdistão em território sírio.

Uma parte dos refugiados sírios na Turquia será temporariamente recolocada numa faixa de 40 quilómetros de largura ao longo da fronteira síria-turca.