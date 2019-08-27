Клуб, а не директивный орган

В 1976 г. Валери Жискар д’Эстен и Гельмут Коль организуют саммит G-6 с целью неформального общения первых лиц. Президент Франции и канцлер Германии намеревались обменяться мнениями со своими коллегами по поводу долларового кризиса, которым завершилась война во Вьетнаме. Речь не шла о принятии решений, а всего лишь о том, чтобы порассуждать о будущем западной экономики. Приглашёнными были страны, которых до этого по тому же вопросу собирало министерство финансов США. Но на этот раз на встрече присутствовали не министры финансов, а главы государств или правительств, и дополнительно была приглашена Италия. На следующий год была приглашена также Канада.

После распада Советского Союза и прекращением деления мира на два лагеря в повестку дня G-7 были включены политические проблемы, а в неформальных дискуссиях стала участвовать Россия. Но после того, как Москва одумалась, выступила против НАТО в Сирии и отказалась признать госпереворот на Украине, Запад утратил доверие к ней и решил снова проводить свои встречи без неё. Данный эпизод отвергает любой намёк на участие в этом саммите Китая.

На последних G-7 не было никаких итоговых деклараций или коммюнике. Не было принято никаких решений. Был выработан лишь общий дискурс, да и то лишь на словах, притом что во внутренней политике США преобладает «политически корректное». А в отсутствие противодействия слова всё больше и больше будут расходиться с делами.

В 2005 г. случилось совсем необычное, когда в Соединённом Королевстве британский Премьер-министр Тони Блэр привлёк всеобщее внимание, заявив, что G8, на котором он председательствовал, собирается отменить долги 18 наиболее бедным африканским странам. В действительности, заявление было необоснованным: G8 никогда такого решения не принимала. А после этого 14 стран принимают кабальные условия Великобритании и кусают себе пальцы. Другие 4 страны отказываются от этой ловушки. В результате создаётся ошибочное мнение, что G7/8 является чем-то вроде мирового правительства.

Но главное в том, что саммит не принимает никаких решений. Иначе в составе Генеральной Ассамблеи ООН была бы создана особая структура и нарушился принцип равенства государств вне зависимости от их могущества. Одна привилегия уже существует. Она состоит в том, что страны, признанные победителями во Второй мировой войне, являются постоянными членами СБ ООН и наделены правом вето. Данная привилегия обусловлена реальным положением дел: никакая коалиция не может навязывать свою волю великим державам.

Саммит 2019

Как бы то ни было, важность этой неформальной встречи определяется важностью её участников. Прежде всего, следует учесть, что на саммите G-7 приняли участие 9 лиц: были приглашены Председатель Еврокомиссии и Председатель Европейского совета. Но по причине недомогания Жан-Клод Юнкер будет вынужден отказаться от участия. Заметим, что начиная с 2015 г. председательствующий приглашает иностранных гостей. Эммануэль Макрон выбрал 8 человек, из которых трое уже участвовали в прошлом году: двое членов БРИКС (Индия и Южная Африка) и Австралия (которая, как и Канада, была приглашена в качестве британского доминиона и которая через несколько лет должна вступить в НАТО и вместе с Японией обеспечивать сдерживание Китая), и ряд «клиентов» (Египет, Буркина-Фасо, Чили, Руанда и Сенегал. Эти страны примут участие не во всех встречах.

Президент Макрон напомнил о возможности ввести в этот закрытый круг Россию в 2020 г. (об этом высказался президент Дональд Трамп, который будет председательствовать на саммите в это время). Но для этого, прежде всего, необходимо, чтобы была освобождена Сирия в обмен на признание Крыма в составе России. Кроме того, чтобы участие Москвы имело смысл, нужно, чтобы Россия начала понимать язык Запада. Сергей Лавров уже вежливо ответил, сказав, что он рассмотрит это предложение (нелепое) после того, как оно будет сформулировано.

После фиаско G-7 в 2018 г., когда не удалось прийти к общему мнению, Эммануэль Макрон пошёл по пути более широкого и общего дискурса, что может принести успех и не представляет для других угрозу: он поднял не социальную, а социетальную тему «борьбы против неравенства мужчин и женщин». Соблюдая меры предосторожности, он предупредил, что на этот раз никаких итоговых заявлений не будет.

В экономическом плане главным источником озабоченности участников саммита G7 являются последствия таможенной войны США против Китая. Не имея никакого желания снова попасть в положение обвиняемого, как это было в прошлом году, президент Трамп сам пошёл в атаку и принялся осуждать французские налоги для GAFA (Google/Apple/Facebook/Amazon). Это реально слабое место у его коллеги. Франция пошла по пути обложения налогов на доходы GAFA, но оставила без внимания два важных вопроса: их монополию и нарушения ими гражданских свобод. Они должны быть урегулированы на полях встречи в Биаррице министрами финансов Франции и США.

Эммануэль Макрон и руководитель драмкружка и его будущая супруга Брижит Тронье

Сценарий Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон и бывшая руководительница драмкружка и его супруга Бригитта Тронье-Макрон для этого саммита разработали собственный сценарий. Никто не может поставить под сомнение его сценические качества и его непредвиденные результаты.

Перед саммитом президент выступил с коротким обращением [1], в котором он заявил о впечатляющих инициативах и обязался отчитаться по ним вечером 26 августа.

В дни перед саммитом европейские СМИ провели пропагандистскую кампанию, заявляя, что леса в Амазонии в огне. Их гибель лишит планету кислорода и ускорит потепление климата. Однако горит в Амазонии не лес, а участки вырубленного леса, подлежащие расчистке путём преднамеренного поджога. К тому же доля кислорода, выделяемого в Амазонии, весьма малая. На самом же деле, некоторые члены G7 хотят попросту обойти Договор об Амазонской кооперации и начать добычу сказочных природных богатств этого региона – руды, леса и лекарственных растений. Эммануэль Макрон уже дал французско-канадскому консорциуму разрешение на эксплуатацию ряда золотоносных месторождений во французской Гвиане, не задумываясь о том, что станет с лесами и жителями в этом регионе. Президент Бразилии на полном основании осудил колониальный характер этого предприятия. Ложь Эммануэля Макрона чревата серьёзными последствиями.

А вот другая немаловажная тема. Президент заявил, что он получил «мандат» от G7 на ведение переговоров с Ираном. Но это явно не так, и не только потому, что G7 не выдаёт никаких мандатов, а потому, что США никогда не делегируют свои полномочия третьим странам. Однако после того, как мировая пресса, закрыв глаза, стала тиражировать эту глупость, а президента Трампа чуть не хватил удар, Эммануэль Макрон назвал это недоразумением. Вслед за этим он приглашает министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который немедля прибывает в Биарриц, и с которым он сразу же встречается. Вряд ли можно придумать более зрелищное действо, чтобы нанести публичное оскорбление своему гостю Дональду Трампу и поставить других гостей в неловкое положение.

Советники Елисейского дворца утверждают, что американский президент дал своё согласие, но на что? Мохаммаду Джаваду Зарифу не было дано разрешения на посещение Дворца, в котором проходил саммит. В течение трёх часов в мэрии Биаррица с ним беседовал его коллега Жан-Ив Лё Дриан и министр финансов Брюно Лё Мэр. Эммануэль Макрон оставил своих гостей и провёл получасовую встречу с двумя менее значительными персонами. Встреча состоялась в присутствии британского и германского советников. Этот заранее неподготовленный визит не в состоянии продвинуть ирано-американский конфликт, он к тому же работает и против Ирана, и против Франции. Описанный сценарий является первой внешнеполитической ошибкой президента, социопатические наклонности которого были известны ещё до его избрания. Под социопатией мы понимаем безразличное отношение к социальным нормам и правам других людей в сочетании с импульсивным поведением.

Заключение

Президент Трамп считает «политически корректный дискурс» одним из признаков захвата его страны мировой олигархией. Согласно Washington Post, он прекрасно обошёлся бы без этого саммита и в Биаррице только потерял время. Очевидно, приезд в город и встреча с человеком, которого он не хотел видеть, вызвало в нём не скуку, а гнев. Его встречи с глазу на глаз с французским коллегой, по заявлениям советников Елисейского дворца, были великолепными, а по его собственным заявлениям отвратительными начиная с первого завтрака. По словам советника Келлиэнн Конуэй, президент хотел бы, чтобы на следующем саммите в 2020 г. в США были поставлены другие цели.

Итоговая декларация саммита в Биррице [2] представляет собой краткий перечень вопросов, по которым между участниками достигнуто согласие. Можно утверждать, что несмотря на удовлетворённость президента Макрона и одобрения некоторых СМИ, она могла быть написана заранее, так как ни по одному из вопросов никаких изменений не произошло.