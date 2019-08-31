شبكة فولتير

الأكراد يدمرون تحصيناتهم في "روجافا"

شبكة فولتير
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بناءً على أوامر الولايات المتحدة الأمريكية، باشرت بعض الوحدات العسكرية التابعة لقوات "قسد" في 23 آب-أغسطس 2019، بتدمير تحصيناتها على الحدود التركية، وفقا لإعلان القيادة الوسطى الأمريكية.

قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي وحدة عسكرية من المرتزقة الأكراد وبعض العرب، شكلتها الولايات المتحدة لتأسيس دويلة كردستان في الأراضي السورية. وفي الممارسة العملية، قسد هي مجرد غطاء لحزب العمال الكردستاني.

وكما أعلنا سابقاً فإن خمس قوى مشاركة في النزاع قد توصلت إلى عقد اتفاق، سيتم بموجبه تحرير محافظة إدلب التي تحتلها القاعدة. ولن يكون هناك شيء اسمه دويلة كردستان في الأراضي السورية. كما سيتم نقل جزء من اللاجئين السوريين في تركيا مؤقتاً على شريط بعرض 40 كم على طول الحدود السورية-التركية.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “الأكراد يدمرون تحصيناتهم في "روجافا"”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 31 آب (أغسطس) 2019, www.voltairenet.org/article207487.html

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