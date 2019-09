Desde há dois anos e meio, os Estados Unidos empregam paralelamente duas estratégias contraditórias e incompatíveis [1].

De um lado, a destruição das estruturas estatais de grandes regiões —o Médio Oriente Alargado desde 2001, depois a Bacia das Caraíbas desde 2018—, apoiada pelo Departamento da Defesa (doutrina Rumsfeld/Cebrowski) [2] ;

Do outro, o controle do mercado mundial de energia (doutrina Trump/Pompeo), apoiado pela Casa Branca, a CIA e o Departamento de Estado [3].

Parece que o Presidente Donald Trump está a ponto de impor as suas ideias à sua Administração, ainda dominada pelos funcionários e militares das eras Bush Jr e Obama, e deste modo anunciar as consequências a 19 de Setembro, aquando da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas : a paz no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Iémene, na Venezuela e na Nicarágua.

Anunciada durante a sua campanha eleitoral em 2016, teremos a passagem de uma lógica beligerante de conquista para uma outra, pacífica, de hegemonia económica, que não está ainda formalmente decidida.

Mesmo depois de uma vez assumida, uma tal reviravolta não se dará num dia. E ela será acompanhada por um preço a pagar.

Em relação ao principal conflito actual, a Síria, os princípios de um acordo foram negociados entre os Estados Unidos, o Irão, a Rússia e a Turquia.

Não se tocará nas fronteiras do país e não se criará nenhum novo Estado (nem «Sunistão» do Daesh (E.I.) [4], nem «Curdistão» do PKK). Mas o país será neutralizado : as bases militares legais da Rússia na costa mediterrânica serão equilibradas por postos norte-americanos permanentes —de momento ilegais— no Nordeste do país.

Nenhum "pipeline" atravessará o país, seja catariano ou iraniano. A Rússia explorará os hidrocarbonetos, mas os Estados Unidos deverão ser-lhe associados [5].

A reconciliação síria será autorizada em Genebra, durante a elaboração de uma nova Constituição por um Comité representativo das diversas forças em conflito.

As empresas dos EUA deverão participar, directa ou indirectamente, na reconstrução da Síria.

O processo preparatório deste acordo está apenas no seu início. Desde há dois meses, o Exército Árabe Sírio foi autorizado a reconquistar a província de Idlib ocupada pela Alcaida [6] e os Estados Unidos ajudam-no ao bombardear aí o QG da organização terrorista [7]. Depois, os Estados Unidos começaram a desmantelar as fortificações do pseudo-Curdistão (o «Rojava») [8], ao mesmo tempo desenvolvendo as das sua bases militares ilegais, nomeadamente em Hasaka. De momento, o componente económico do plano não arrancou. Os Estados Unidos cercam a Síria desde o Outono de 2017 e sancionaram as empresas estrangeiras —à excepção das emiradenses— que ousaram participar na 61ª Feira Internacional de Damasco (28 de Agosto-6 de Setembro de 2019) [9]. A reconstrução do país permanece bloqueada.

Simultaneamente, na Bacia das Caraíbas, iniciaram-se discretamente negociações em Junho de 2019 entre os Estados Unidos e a Venezuela [10]. Enquanto Washington repete ainda que a reeleição de Nicolás Maduro, em Maio de 2018, é nula e sem efeito, já está fora de questão entre os diplomatas denegrir o chavismo ou «julgar o ditador», mas, sim, abrir uma porta de saída ao «Presidente constitucional» [11]. Os Estados Unidos estão prontos para abandonar o seu projecto de destruição das estruturas estatais se forem associados à exploração e ao comércio do petróleo.

Será fácil para pseudo-intelectuais explicar que os Estados Unidos realizaram todas estas manobras de desestabilização e de guerra unicamente por causa do petróleo. Mas esta teoria não dá conta daquilo que se passou durante dezoito anos. O Pentágono atribuira-se a missão de destruir as estruturas estatais destas regiões. Conseguiu-o no Afeganistão, na Líbia e no Iémene, parcialmente no Iraque, e nada na Síria. Somente agora é que a questão do petróleo volta ao topo das prioridades.

A estratégia Trump/Pompeo é uma nova calamidade para as regiões petrolíferas, mas ela é infinitamente menos destrutiva do que a de Rumsfeld/Cebrowski, a qual tem devastado o Médio Oriente Alargado desde há duas décadas com as suas dezenas de milhar de torturas e as suas centenas de milhar de mortes.