Объявление о вознаграждении за информацию о финансовых механизмах иранского Корпуса стражей исламской революции

Государственный департамент США
Программа Государственного департамента США “Вознаграждение за правосудие” (RFJ) предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, которая может помочь вывести из строя финансовые механизмы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его филиалов, включая спецподразделение “Кудс” (КСИР-“Кудс”). Это включает в себя поиск информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе с помощью нефтяных танкеров, таких как Adrian Darya.
Госдепартамент предлагает вознаграждение за информацию, связанную со следующим:
Источники доходов для КСИР и его филиалов, включая КСИР-“Кудс”, или их ключевые финансовые механизмы;
Незаконные финансовые схемы КСИР, включая схему “нефть в обмен на деньги;
Подставные компании, связанные с КСИР, которые занимаются международной деятельностью от имени КСИР;
Юридические или физические лица, оказывающие помощь КСИР в уклонении от американских и международных санкций;
Официальные финансовые учреждения, ведущие бизнес с КСИР;
Как КСИР передаёт финансовые и материальные средства своим террористическим и военным марионеткам и партнёрам;
Доноры или финансовые посредники КСИР;
Финансовые учреждения или фирмы по обмену валюты, содействующие транзакциям КСИР;
Компании или инвестиции, принадлежащие или контролируемые КСИР или теми, кто его финансирует;
Подставные компании, занимающиеся международными закупками технологий двойного назначения от имени КСИР; а также
Преступные схемы с участием сотрудников и сторонников КСИР, которые приносят финансовую выгоду организации.
Более подробная информация об этом предлагаемом вознаграждении размещена на веб-сайте программы “Вознаграждение за правосудие” по адресу www.rewardsforjustice.net. Мы призываем всех, кто располагает информацией о финансовых механизмах КСИР, связаться с RFJ через веб-сайт, по электронной почте [email protected] или со Специалистом по региональной безопасности в ближайшем посольстве или консульстве США. Вся информация будет строго конфиденциальной.
RFJ находится в ведении Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США. С момента её создания в 1984 году программа выплатила свыше $150 млн более 100 человек, предоставившим полезную информацию, которая помогла привлечь террористов к ответственности или предотвратить акты международного терроризма во всём мире. Следите за нашими новостями в Twitter по адресу https://twitter.com/Rewards4Justice.