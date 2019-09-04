Объявление о вознаграждении за информацию о финансовых механизмах иранского Корпуса стражей исламской революции

Государственный департамент США

Программа Государственного департамента США “Вознаграждение за правосудие” (RFJ) предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, которая может помочь вывести из строя финансовые механизмы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его филиалов, включая спецподразделение “Кудс” (КСИР-“Кудс”). Это включает в себя поиск информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе с помощью нефтяных танкеров, таких как Adrian Darya.

Госдепартамент предлагает вознаграждение за информацию, связанную со следующим:

Источники доходов для КСИР и его филиалов, включая КСИР-“Кудс”, или их ключевые финансовые механизмы;

Незаконные финансовые схемы КСИР, включая схему “нефть в обмен на деньги;

Подставные компании, связанные с КСИР, которые занимаются международной деятельностью от имени КСИР;

Юридические или физические лица, оказывающие помощь КСИР в уклонении от американских и международных санкций;

Официальные финансовые учреждения, ведущие бизнес с КСИР;

Как КСИР передаёт финансовые и материальные средства своим террористическим и военным марионеткам и партнёрам;

Доноры или финансовые посредники КСИР;

Финансовые учреждения или фирмы по обмену валюты, содействующие транзакциям КСИР;

Компании или инвестиции, принадлежащие или контролируемые КСИР или теми, кто его финансирует;

Подставные компании, занимающиеся международными закупками технологий двойного назначения от имени КСИР; а также

Преступные схемы с участием сотрудников и сторонников КСИР, которые приносят финансовую выгоду организации.

Более подробная информация об этом предлагаемом вознаграждении размещена на веб-сайте программы “Вознаграждение за правосудие” по адресу www.rewardsforjustice.net. Мы призываем всех, кто располагает информацией о финансовых механизмах КСИР, связаться с RFJ через веб-сайт, по электронной почте [email protected] или со Специалистом по региональной безопасности в ближайшем посольстве или консульстве США. Вся информация будет строго конфиденциальной.

RFJ находится в ведении Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США. С момента её создания в 1984 году программа выплатила свыше $150 млн более 100 человек, предоставившим полезную информацию, которая помогла привлечь террористов к ответственности или предотвратить акты международного терроризма во всём мире. Следите за нашими новостями в Twitter по адресу https://twitter.com/Rewards4Justice.