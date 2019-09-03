Сеть Вольтер

15-я годовщина бомбардировки Беслана

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв террористических актов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении контртеррористических задач и служебного долга.

Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 г., когда в результате террористического акта в школе г. Беслана погибло 334 человека, большая часть из которых были дети.

Важно помнить, что терроризм – это преступление, не имеющее оправдания, независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались теракты. Изо дня в день террористы и их пособники продолжают цинично нарушать одно из основополагающих прав человека – право на жизнь. Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности, вероисповедания.

Убеждены, что международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, «двойных стандартов» и скрытых повесток дня. В частности, недопустимо делить террористов на «плохих» и «не совсем плохих», оправдывая последних как якобы «борцов за свободу».

Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом.

« Беслан: год спустя тайное становится явным », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 2 сентября 2005.

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Источник : « 15-я годовщина бомбардировки Беслана », Сеть Вольтер, 3 сентября 2019, www.voltairenet.org/article207559.html

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