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Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с воздушным ударом США в Идлибской зоне деэскалации

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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По поступающей информации, 31 августа в 15.00 два самолета ВВС США нанесли удар семью управляемыми авиабомбами по командному пункту группировки «Хуррас ад-Дин», расположенному в 7 км северо-восточнее г.Идлиб. По словам официального представителя Центрального командования ВС США подполковника Э.Брауна, операция была направлена против полевых командиров «Аль-Каиды», «ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям», в целях снижения их возможности осуществлять дальнейшие агрессивные действия и дестабилизировать регион. Американский военный представитель также подтвердил, что так как «северо-запад Сирии остается убежищем террористов, США вместе с союзниками и партнерами продолжат наносить удары по экстремистам».

В то же время, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, силовая акция США была осуществлена в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в Идлибе. Ни российская, ни турецкая стороны, чьи военные специалисты находятся в данном районе, не были уведомлены о планируемых действиях. В населенных пунктах Маарет-Мисрин и Кафр-Хайя, подвергшихся американскому удару, по поступающим данным, зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По свидетельствам очевидцев, среди пострадавших есть дети.

Кроме того, действия США поставили под угрозу соблюдение «режима тишины», введенного в 6.00 31 августа в Идлибской зоне деэскалации. Удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск. Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется.

Примечательно, что буквально накануне операции США в Идлибе Госдепартамент сделал заявление по итогам переговоров Госсекретаря М.Помпео со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном. В нем, в частности, М.Помпео «выразил озабоченность в связи с чудовищными последствиями атак режима Б.Асада и его союзников против гражданского населения, гуманитарных объектов и инфраструктуры в Идлибе и подчеркнул необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня».

Непоследовательные и противоречивые действия США по Идлибу не могут не вызывать недоумения и обеспокоенности. С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой - наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы. Возникает вопрос – чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации? В этой связи полагаем оправданным рассчитывать, что ооновские гуманитарщики учтут последствия операции США в Идлибе при подготовке своих докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о ее последствиях для мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры и на предмет соответствия нормам международного гуманитарного права.

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Источник : « Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с воздушным ударом США в Идлибской зоне деэскалации  », Сеть Вольтер, 2 сентября 2019, www.voltairenet.org/article207563.html

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