Boris Johnson este un produs pur al lui Eton College , deși parțial crescut în Statele Unite (el a renunțat la cetățenia SUA în 1996 pentru a se prezenta la Camera Comunelor). El este un discipol al celor două mari figuri ale Imperiului britanic. În primul rând, Benjamin Disraeli, Primul ministru al reginei Victoria. El a împrumutat de la el concepția sa asupra «conservatorismului unei națiuni» ( Conservatism One Nation ): bogăția conferă o responsabilitate socială; elita ( upper class ) are datoria de a da de lucru claselor sărace, astfel încât toată lumea sa rămâna pe locul ei. Apoi lui Winston Churchill, căruia i-a dedicat o carte [ 7 ].

