Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



[1] “Justin Trudeau Needs a History Lesson”, by Michael Jabara Carley, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 1 September 2019.

[2] « Pour l’UE, Gibraltar est désormais une « colonie » de la Couronne », Réseau Voltaire, 3 février 2019.

[3] “Σχεδόν 200.000 Κύπριοι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές”, Μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Δίκτυο Βολταίρος, 21 mai 2019.

[4] The Impact on the U.S. Economy of Including the United Kingdom in a Free Trade Arrangement With the United States, Canada, and Mexico, United States International Trade Commission, 2000.

[5] « Elizabeth II suspend le Parlement britannique », Réseau Voltaire, 28 août 2019.

[6] “Fulton Speech on the ’Iron Curtain’”, “Winston Churchill speaking in Zurich on the United States of Europe”, by Winston Churchill, Voltaire Network, 5 March & 19 September 1946.

[7] The Churchill Factor: How One Man Made History, Boris Johnson, Riverhead Books (2014).

[8] “Theresa May addresses US Republican leaders”, by Theresa May, Voltaire Network, 27 January 2017.

[9] « Les experts militaires britanniques contredisent Theresa May », Réseau Voltaire, 3 avril 2018. “The Skripal Affair: A Lie Too Far?”, by Michael Jabara Carley, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 23 April 2018.