Neville Chamberlain, britischer Premierminister

Am 23. August 2019 veröffentlichte das Büro des kanadischen Premierministers eine Erklärung zum "Tag des schwarzen Bandes", einem nationalen Tag, der vom Europäischen Parlament 2008-2009 dem Gedenken an die Opfer des faschistischen und kommunistischen "Totalitarismus" und der Unterzeichnung des Nichtangriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion im Jahr 1939, allgemein bekannt als Molotow-Ribbentrop-Pakt, gewidmet wurde. Verschiedene politische Mitte-Rechts-Bewegungen im Europäischen Parlament sowie in der Parlamentarischen Versammlung der NATO (d. h. der Vereinigten Staaten) haben diese Idee ins Leben gerufen oder unterstützt. 2009 verabschiedete die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf ihrer Tagung in Litauen eine Resolution, in der "die Rolle der UdSSR und Nazi-Deutschlands beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verglichen wird".

Die Erklärung von Premierminister Justin Trudeau folgt in ähnlicher Weise diesen Linien. Hier einige Auszüge: "Der Tag des Schwarzen Bandes markiert den dunklen Jahrestag des Molotow-Ribbentrop-Pakts. Dieser berüchtigte Pakt, der 1939 zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland unterzeichnet wurde, um Mittel- und Osteuropa zu spalten, ebnete den Weg für die entsetzlichen Gräueltaten, die von diesen Regimen verübt wurden. In den folgenden Jahren haben das sowjetische und das Nazi-Regime den Ländern ihre Autonomie geraubt, Familien gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, und ganze Gemeinschaften, einschließlich jüdischer und Roma-Gemeinschaften zerrissen. In ganz Europa haben sie immenses Leid verursacht, während Millionen Menschen ohne Grund ermordet oder ihrer Rechte, Freiheiten und Würde beraubt wurden [Kursivschrift vom Autor]. »

Eine Aussage, die die Ursachen und die Entfaltung des Zweiten Weltkriegs zusammenfassen soll, ist in der Tat aber eine Travestie der wirklichen Ereignisse der 1930er und der Kriegsjahre. Es ist eine "gefälschte Geschichte", die politisch motiviert ist. Es ist wirklich ein ganzes Lügennetz.

Beginnen wir am Anfang. Ende Januar 1933 ernannte Präsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Bundeskanzler. Innerhalb weniger Monate erklärte Hitlers Regierung die deutschen kommunistischen und sozialistischen Parteien für illegal und begann, einen Einparteienstaat zu errichten. Dank des 1922 unterzeichneten Vertrags von Rapallo hatte die Sowjetregierung bisher korrekte oder erträgliche Beziehungen zum Weimar Deutschland unterhalten. Die neue Nazi-Regierung verzichtete jedoch auf diese Politik und startete eine Propagandakampagne gegen die Sowjetunion und ihre in Deutschland tätigen diplomatischen, handels- und wirtschaftspolitischen Vertreter. Die Nazis zerstörten manchmal sowjetische Geschäftsanlagen und verprügelten die Angestellten.

In Moskau wurden die Alarmglocken geläutet. Sowjetische Diplomaten, darunter der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Maksim M. Litwinow, hatten Hitlers Buch Mein Kampf gelesen, ein Buch, das Mitte der 1920er Jahre veröffentlicht wurde, in dem er seinen Plan, die deutsche Vorherrschaft über ganz Europa zu verbreiten, darlegt. Dieses Brevier, das in Deutschland zum Bestseller geworden ist, war das unverzichtbare Zubehör in jedem deutschen Haus, um den Kamin oder den Wohnzimmertisch zu schmücken. Für diejenigen unter den Lesern, die es nicht wüssten, sind In Mein Kampf die Juden mit den Slawen eine minderwertige Rasse – die andere Nazis als Untermenschen eingestuft haben – die nur der Sklaverei bestimmt ist oder die nicht verdient zu leben. Aber der Völkermord der Nazis zielte nicht nur auf Juden ab. Die sowjetischen Territorien bis zum Ural sollten den Deutschen gehören. Frankreich war auch einer der natürlichen Feinde, die beseitigt werden mussten.

"Was ist mit Hitlers Buch?" fragte Litwinow oft die deutschen Diplomaten in Moskau. Ach, das, antworteten sie, schauen Sie es nicht an. Hitler meint nicht wirklich, was er geschrieben hat. Litwinow lächelte höflich über solche Bemerkungen, konnte aber kein Wort davon glauben!

Im Dezember 1933 etablierte die Sowjetregierung offiziell eine neue Politik der kollektiven Sicherheit und der gegenseitigen Unterstützung, um Nazi-Deutschland zu widerstehen. Was genau bedeutete diese neue Politik? Die Idee der sowjetischen Regierung war, die Kräfte der Triple-Entente, der Deutschland während des Ersten Weltkriegs gegenüberstand und die aus Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und sogar dem faschistischen Italien bestehen sollte, wiederherzustellen. Auch wenn es nicht offen gesagt wurde, bedeutete diese neue Politik eine Strategie der Eindämmung und Vorbereitung auf den Krieg gegen das Nazi-Deutschland, falls die Eindämmung ein Misserfolg würde.

Im Oktober 1933 wurde Litwinow von Josef Stalin in die Vereinigten Staaten geschickt, um über die diplomatische Anerkennung der Sowjetregierung durch die Vereinigten Staaten zu verhandeln. Er sprach mit dem neuen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt über kollektive Sicherheit, um dem imperialen Japan und Nazi-Deutschland die Stirne zu bieten. Die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen sind damals wieder auf eine gute Basis gestellt worden. Aber 1934 sabotierte das Außenministerium (dessen Mitglieder, mit wenigen Ausnahmen, antikommunistisch waren), die Annäherung Roosevelts und Litwinows.

Gleichzeitig diskutierten sowjetische Diplomaten mit dem französischen Außenminister Joseph Paul-Boncour über die Frage der kollektiven Sicherheit. 1933 und 1934 entwickelten Paul-Boncour und sein Nachfolger, Louis Barthou, engere Beziehungen zur UdSSR. Diese Annäherung erklärte sich aus einem ganz einfachen Grund: beide Nationen fühlten sich von Nazi-Deutschland bedroht. Aber die vielversprechenden französisch-sowjetischen Beziehungen wurden von Pierre Laval, Barthous Nachfolger, nach dessen Tod im Oktober 1934 in Marseille, während des Attentats auf König Alexander I. von Jugoslawien, sabotiert. Laval war ein Antikommunist, der eine Annäherung an Nazi-Deutschland statt an die UdSSR und ihre kollektive Sicherheitspolitik bevorzugte. Mit Hilfe von Beamten des Quai d’Orsay hat Laval den Wortlaut und die Bedingungen des französisch-sowjetischen gegenseitigen Hilfepakts, der schließlich im Mai 1935 unterzeichnet wurde, aber dessen Ratifizierung in der französischen Nationalversammlung verzögert wurde, aufgehoben. Ich nenne diesen Pakt ein "leeres Schneckenhaus". Der Schaden war bereits angerichtet, als er im Januar 1936 von der Macht entfernt wurde. Nach der Niederlage Frankreichs gegen Nazi-Deutschland 1940 kollaborierte Laval mit den Nazis. Er wurde wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und im Herbst 1945 erschossen.

Die sowjetischen Diplomaten führten auch Gespräche in Großbritannien über eine Annäherung zwischen den beiden Nationen. Ziel war es, den Grundstein für die kollektive Sicherheit gegen Nazi-Deutschland zu legen. Auch hier wurde die Politik untergraben, zunächst durch die Unterzeichnung des anglo-deutschen Seeabkommens im Juni 1935. Es war ein bilaterales Abkommen, das Deutschland ermächtigte, seine Marineflotte aufzurüsten. Es überraschte die Franzosen und die Sowjets, die das Abkommen als unfairen Akt betrachteten. Anfang 1936 beendete der neue britische Außenminister Anthony Eden die Annäherung wegen kommunistischer "Propaganda". Die sowjetischen Diplomaten glaubten, er sei ein "Freund". Das war nicht der Fall.

Jedes Mal schnitten die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien vielversprechende Gespräche mit der Sowjetunion ab. Warum sollten diese Regierungen nach dem, was wir heute wissen, etwas so Seltsames machen? Weil Antikommunismus und Sowjetphobie bei den amerikanischen, französischen und britischen herrschenden Eliten stärkere Motivationen waren, als die Wahrnehmung der Gefahr Nazi-Deutschlands. Die meisten von ihnen waren Hitler ziemlich freundlich gesinnt. Der Faschismus war eine Hochburg, die den Kapitalismus gegen die Expansion des Kommunismus und den Aufstieg des sowjetischen Einflusses in Europa verteidigte. Die große Frage in den 1930er Jahren war: "Wer ist unser Feind Nummer eins?": Nazi-Deutschland oder die UdSSR? Zu oft antwortete die Mehrheit dieser Führungspersonen falsch. Sie zogen es vor, eine Annäherung an Nazi-Deutschland einzuleiten, als sich der von der UdSSR vorgeschlagenen kollektiven Sicherheitspolitik und gegenseitigen Unterstützung zuzuwenden. Für die europäischen Staats- und Regierungschefs, die den Kommunismus fürchteten und oft an Selbstvertrauen fehlten, bedeutete Faschismus Stärke, Macht und Tapferkeit. Für diese Führer, die an ihrer eigenen Männlichkeit und Sicherheit zweifelten, angesichts des Aufstiegs des sowjetischen Einflusses, ähnelten die Lederuniformen, der von Zehntausenden Faschisten ausgeatmete Schweißgeruch, mit ihren Trommeln, Fahnen und Fackeln, einem Aphrodisiakum. Der Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Juni 1936 veränderte die europäische Politik, indem er eine Kluft zwischen rechts und links schuf und eine gegenseitige Unterstützung gegen Deutschland daher unmöglich machte.

Der Fall Italien war etwas Besonderes. Die Sowjetregierung unterhielt gute Beziehungen zu Rom, obwohl Italien ein faschistisches Land und Russland ein kommunistischer Staat war. Italien hatte während des Ersten Weltkriegs an der Seite der Entente gekämpft, und Litwinow wollte es in die neue Koalition locken, die er zu bilden versuchte. Benito Mussolini hatte jedoch imperialistische Ambitionen in Ostafrika, wo er einen Angriffskrieg gegen Abessinien startete, das letzte Gebiet, das nie von den europäischen Mächten kolonisiert worden war. Kurz um gesagt, die abessinische Krise markierte den Anfang vom Ende von Litwinows Hoffnungen, Italien für seine Sache zu gewinnen.

Auch in Rumänien hatten sowjetische Diplomaten einige frühe Erfolge. Der rumänische Außenminister Nicolae Titulescu sprach sich für kollektive Sicherheit aus und arbeitete eng mit Litwinow zusammen, um die sowjetisch-rumänischen Beziehungen zu verbessern. Er war es, trotz der Täuschung und der Böswilligkeit von Laval, der Litwinow unterstützt hatte, als er mit Frankreich über die Unterzeichnung des Pakts für gegenseitige Hilfe sprach. Obwohl Titulescu und Litwinow sich mit der Frage der gegenseitigen Hilfe befassten, gingen die Diskussionen ins Leere. Rumänien wurde von rechten und rechtsextremen Führern regiert, die sich gegen verbesserte Beziehungen zur UdSSR aussprachen. Im August 1936 wurde Titulescu aus der Politik ausgeschlossen und zum Rücktritt gezwungen. Er verbrachte die meiste Zeit im Ausland, aus Angst um sein Leben in Bukarest.

Wie Titulescu, sprach sich auch der Präsident der Tschechoslowakei, Eduard Benesch, für eine kollektive Sicherheit gegen die Bedrohung durch die Nazis aus. Im Mai 1935 unterzeichnete er den Rechtshilfepakt mit der UdSSR, schwächte ihn jedoch, um zu vermeiden, dass er über den von den Sowjets mit Frankreich unterzeichneten und von Laval sabotierten Pakt hinausging. Die Tschechoslowaken fürchteten Nazi-Deutschland und zwar zu Recht. Aber ohne die volle Unterstützung Großbritanniens und Frankreichs, die sie nie bekommen sollten, würden sie sich nicht vollständig mit der UdSSR verbünden.

Die Tschechoslowakei und Rumänien verließen sich auf ein starkes und selbstbewusstes Frankreich, aber als die französische Regierung ins Stocken geriet, sollten sie nicht über die Verpflichtungen Frankreichs gegenüber der UdSSR hinausgehen. Frankreich hingegen blickte nach Großbritannien. Die Briten spielten damals eine wesentliche Rolle. Wenn sie bereit wären, sich zu verpflichten, sich mit der UdSSR zu verbünden, würden alle dasselbe tun. Ohne ihr Engagement war alles zerschmettert.

Die Sowjetunion versuchte auch die Beziehungen zu Polen zu verbessern. Auch dort konnten die sowjetischen Diplomaten ihre Ziele nicht erreichen, weil Polen im Januar 1934 den Nichtangriffspakt mit Nazi-Deutschland unterzeichnet hatte. Die polnische Führung hat anstelle von besseren Beziehungen zur UdSSR, ihre Präferenz für eine Annäherung an Nazi-Deutschland nie verheimlicht. Polen behinderte ständig die kollektive Sicherheit, indem es sowjetische Versuche zur Schaffung eines Anti-Nazi-Bündnisses sabotierte. Schlimmer noch: Die Polen spielten die Rolle der Komplizen, als die Nazis 1938 die Tschechoslowakei zerstückelten, bevor sie 1939 von denselben Nazis angegriffen wurden. Die sowjetischen Diplomaten hatten ihre polnischen Amtskollegen wiederholt gewarnt, dass ihr Land auf seinen Untergang zusteuerte, wenn sie ihre Politik nicht änderten. Am günstigen Moment würde sich Deutschland gegen sie wenden und sie vernichten. Aber die Polen nahmen diese Warnungen nicht ernst und lachten darüber. Die Russen seien "Barbaren", sagten sie, die Deutschen, ein "zivilisiertes" Volk. Die Wahl zwischen diesen beiden Völkern lag daher auf der Hand.

Lassen Sie uns klar sein. Die Archive zeigen deutlich, dass die Sowjetregierung Frankreich, Großbritannien, Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei und sogar dem faschistischen Italien ihre kollektive Sicherheitspolitik und gegenseitige Unterstützung angeboten hat. Aber in jedem Fall wurden die Vorschläge abgelehnt oder sogar verachtet, wie es bei Polen der Fall ist, dem großen Störfaktor der Umsetzung der kollektiven Sicherheit in der Zeit vor dem Krieg 1939. In den Vereinigten Staaten sabotierte das Außenministerium die Verbesserung der Beziehungen zu Moskau. Im Herbst 1936 scheiterten alle sowjetischen Verhandlungen über gegenseitige Hilfe, und die UdSSR stand allein da. Niemand wollte sich mit Moskau verbünden, um sich nicht Deutschland zum Feind zu machen: Alle oben genannten europäischen Mächte führten Gespräche mit Berlin, um den Wolf von seinen Lebensräumen fernzuhalten. Auch die Tschechoslowakei tat dasselbe. Ob ausgedrückt oder nicht, die Idee war, Hitler dazu zu drängen, seine Ambitionen nach Osten, gegen die UdSSR neu auszurichten.

Dann kam der "Münchner Verrat" im September 1938. Großbritannien und Frankreich lieferten die Tschechoslowakei Deutschland aus. "Frieden in unserer Zeit", sagte Neville Chamberlain, der britische Premierminister. Großbritannien und Frankreich ließen die Tschechoslowakei im Stich, die auf Kosten des "Friedens" zerstückelt wurde. Polen hat im Rahmen dieses beschämenden Abkommens einen bescheidenen Anteil an der Beute erhalten. Winston Churchill verglich es mit "einem Schakal". Im Februar 1939 berichtete der Manchester Guardian, dass München oder die Beschwichtigungspolitik ein Plan sei, um seine Freunde zu verkaufen, um seine Feinde zu kaufen. Diese Beschreibung ist richtig.

1939 gab es jedoch eine allerletzte Gelegenheit, einen anglo-französisch-sowjetischen Rechtshilfepakt gegen Nazi-Deutschland zu unterzeichnen. Ich nenne ihn die "Allianz der letzten Chance". Im April 1939 schlug die Sowjetregierung Frankreich und Großbritannien ein formelles militärisches und politisches Bündnis gegen Nazi-Deutschland vor. Die Bedingungen für die Bildung dieser Allianz wurden Paris und London schriftlich vorgelegt. Im Frühjahr 1939 schien der Krieg unvermeidbar. Was von der Tschechoslowakei übrig blieb, verschwand im März, verschlungen von der Wehrmacht ohne auf Widerstand zu stoßen. In diesem Monat gab Hitler den Befehl, die Stadt Memel in Litauen einzunehmen. Im April zeigte eine Gallup-Umfrage in Großbritannien eine überwältigende Unterstützung der Bevölkerung für ein sowjetisches Bündnis. Auch in Frankreich hat die öffentliche Meinung ein Bündnis mit Moskau unterstützt. Churchill, damals ein gewöhnlicher Abgeordneter, sagte dem Unterhaus, dass man ohne die UdSSR an seiner Seite, sich nicht gegen die Deutschen verteidigen könne.

Logischerweise würde man meinen, die britische und die französische Führung hätten die sowjetischen Vorschläge mit offenen Armen ergriffen. Aber das war nicht der Fall. Das britische Außenministerium lehnte den Vorschlag der Sowjetunion für ein dreiseitiges Bündnis ab. Frankreich musste sich widerwillig der britischen Position anschließen. Litwinow wurde als Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten entlassen und durch Viacheslav M. Molotow, Stalins loyaler Zweiter, ersetzt. Die sowjetische Politik blieb für einige Zeit unverändert. Im Mai sandte Molotow eine Botschaft an Polen, in der er erklärte, dass die Sowjetregierung, wenn das Land dies wünsche, ihm beistehen würde, wenn es von Deutschland bedroht würde. So unglaublich es auch scheinen mag, die Polen verweigerten Molotows ausgestreckte Hand am nächsten Tag.

Trotz der ersten Weigerung der Briten, sich mit der UdSSR zu verbünden, wurden die Gespräche für eine anglo-französisch-sowjetische Allianz im Sommer 1939 fortgesetzt. Doch gleichzeitig wurden die britischen Führer dabei erwischt, wie sie mit den Deutschen verhandelten, um mit Hitler eine Entspannung der letzten Stunde einzuleiten. Die Informationen wurden Ende Juli in britischen Zeitungen veröffentlicht, als Großbritannien und Frankreich sich darauf vorbereiteten, Militärdelegationen nach Moskau zu entsenden, um ein Bündnis einzugehen. Die Nachricht löste in London einen Skandal aus, der bei den Sowjets Zweifel an der anglo-französischen Gutgläubigkeit aufkommen ließ. Dies war der Moment, in dem Molotow begann, sich für die deutschen Vorschläge für Abkommen zu interessieren.

Es war der erste Skandal einer langen Serie. Die französisch-britischen Militärdelegationen reisten mit einem gecharterten Handelsschiff mit niedriger Geschwindigkeit, mit einer Höchstgeschwindigkeit von dreizehn Knoten, nach Moskau. Ein Beamter des britischen Außenministeriums hatte vorgeschlagen, die Delegationen in einer Flotte von Kreuzern der Royal Navy einzuschiffen, um eine Botschaft zu senden. Der britische Außenminister Edward Lord Halifax fand die Idee zu provozierend. Aus diesem Grund reisten die französische und die britische Delegation auf einem Handelsschiff und brauchten fünf Tage, um in der UdSSR anzukommen. Angesichts des Kontexts, in dem ein Krieg jederzeit ausbrechen konnte, lasteten fünf Tage schwer auf der Waage.

Hätte diese Situation noch verrückter werden können? Es hätte durchaus sein können. Der britische Chefunterhändler, Admiral Reginald Drax, war nicht befugt, eine Vereinbarung mit dem sowjetischen Lager zu schließen. Sein französischer Amtskollege, General Joseph Doumenc, besaß nur ein vages Ermächtigungsschreiben des Ratspräsidenten. Er durfte verhandeln, konnte aber kein Abkommen unterzeichnen. Doumenc und Drax waren wenig bekannte Vertreter. Im Gegensatz dazu wurde die sowjetische Delegation vom plenipotenten Volkskriegskommissar geleitet. "Bisher gibt es alle Anzeichen dafür, dass die sowjetischen Militärunterhändler wirklich bereit seien, Geschäfte zu machen", sagte der britische Botschafter in Moskau. Im Gegensatz zu Letzteren wurden die britische Delegation angewiesen, "sehr langsam vorzugehen". Als Drax den britischen Außenminister Halifax traf, bevor sie nach Moskau abfuhren, fragte er ihn nach "den Risiken eines Scheiterns der Verhandlungen". "Es gab ein kurzes, aber markantes Schweigen, und Halifax wies dann darauf hin, dass es im Großen und Ganzen besser wäre, die Verhandlungen so lange wie möglich hinauszuziehen." Doumenc bemerkte, dass er "mit leeren Händen" nach Moskau geschickt wurde. Sie hatten den sowjetischen Unterhändlern nichts zu bieten. Großbritannien könnte zwei Divisionen nach Frankreich schicken, wenn in Europa ein Krieg ausbricht. Die Rote Armee könnte schnell etwa hundert Divisionen mobilisieren, und die sowjetischen Streitkräfte hatten gerade die Japaner nach schweren Kämpfen an der mandschurischen Grenze besiegt. Stalin konnte seinen Ohren nicht trauen. "Diese Leute sind nicht seriös", sagte er. Und er hatte Recht. Die französische und die britische Führung dachten, sie könnten Stalin auf den Arm nehmen. Es war ihrerseits ein großer Fehler.

Nach all den Täuschungen und der Bösgläubigkeit, die sie gezeigt haben, was hätten Sie anstelle von Stalin oder an der Stelle irgendeines russischen Führers getan? Nehmen wir zum Beispiel den Fall der Polen. Sie vereitelten die sowjetischen Pläne in London, Paris, Bukarest, Berlin und sogar in Tokio... überall, wo sie Moskau Knüppel zwischen die Beine werfen konnten. Sie teilten sich mit Hitler die Beute der Zerstückelung der Tschechoslowakei. 1939 versuchten sie, bis zur letzten Minute, ein Anti-Nazi-Bündnis zu kompromittieren, dessen Unterzeichner die UdSSR war. Ich weiß, dass all dies unglaubwürdig erscheint, wie eine sensationelle Geschichte in einem schlechten Roman, aber das ist die Realität. Und doch wagten die Polen, dem sowjetischen Lager vorzuwerfen, ihnen einen Dolchstoß in den Rücken verabreicht zu haben. Es war der Fuchs, der den Hühnern predigte. Die polnische Führung verursachte ihren eigenen Verlust und den ihres Volkes. Seitdem hat sich nichts geändert. Die polnische Regierung markiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs, indem sie die ehemaligen Achsenmächte nach Warschau einlädt. Sie ignoriert die Russische Föderation und ihre Rote Armee, die doch Polen zu einem hohen Preis (schwere Opfer und Verletzungen) befreit hat. Das ist eine historische Tatsache, die die polnischen Nationalisten einfach nicht verdauen können und versuchen, sie aus unserer Erinnerung zu löschen.

Nach fast sechs Jahren des Versuchs, eine breite antideutsche Koalition in Europa (insbesondere mit Großbritannien und Frankreich) zu bilden, kehrte die Sowjetregierung mit leeren Händen zurück. Obwohl die UdSSR bis Ende 1936 allein war, versuchten ihre Führer, Abkommen mit Frankreich und Großbritannien zu erzielen. Die Briten, die Franzosen, die Rumänen, die Tschechoslowaken und vor allem die Polen hatten die sowjetischen Vorschläge und Abkommen sabotiert, abgelehnt, gemieden, geschwächt und selbst versucht, Vereinbarungen mit Berlin zu treffen, um ihre Haut zu retten. Höfliches und verständnisinniges Lächeln, es war, als ob sie Moskau einen Gefallen tun würden, indem sie sowjetischen Diplomaten einen Gefallen machten, die ihnen von Mein Kampf und der Nazi-Bedrohung erzählten. Die Sowjetregierung befürchtete, dass sie im Stich gelassen und gezwungen würde, die Wehrmacht allein zu bekämpfen, während die Franzosen und Briten im Westen untätig blieben. Denn genau das taten sie, als Polen Anfang September in nur wenigen Tagen in die Hände der Wehrmachtsinvasoren fiel. Wenn Frankreich und Großbritannien nicht den Finger rühren würden, um Polen zu helfen, hätten sie dann mehr für die UdSSR getan? Diese Frage haben sich Stalin und seine Kollegen sicherlich gestellt.

Der deutsch-sowjetische Pakt oder Molotow-Ribbentrop-Pakt resultiert aus der Unfähigkeit der UdSSR, eine Anti-Nazi-Koalition mit den westlichen Mächten zu bilden. Der Pakt war furchtbar. Er war ein sowjetisches Rette sich wer kann, und er enthielt eine geheime Klausel, die die Schaffung von " Einfluss-Sphären" in Osteuropa "im Falle von... territorialer oder politischer Umordnung" vorsah. Aber es war nicht schlimmer als das, was die Franzosen und Briten in München taten. "Das ist die Antwort des Hirten an die Hirtin", bemerkte der französische Botschafter in Moskau. Die Zerstückelung der Tschechoslowakei war nur der Auftakt zu den folgenden Ereignissen. Wie der britische Historiker A.J.P. Taylor vor langer Zeit so gut sagte: Die wilden Anschuldigungen des Westens gegen die UdSSR "kamen von denselben politischen Führern, die nach München gingen.... In Wirklichkeit taten die Russen nur das, was sich die westlichen Führer selbst vorgestellt hatten. Die Bitterkeit der letzteren war die Bitterkeit der Enttäuschung, vermischt mit Wut und deren kommunistische Aussagen nicht aufrichtiger waren als ihre eigenen prodemokratischen Erklärungen (ihre Verhandlungen mit Hitler beweisen es)."

Eine folgende Periode sowjetischer Beschwichtigung gegenüber Nazi-Deutschland war nicht attraktiver als die anglo-französische Beschwichtigungspolitik, die ihr vorausging. Stalin hat damals einen großen Beurteilungsfehler begangen. Er ignorierte die Warnungen seines eigenen Militärgeheimdienstes vor einer Invasion der UdSSR durch Nazi-Deutschland. Unter anderem dachte er, Hitler wäre nicht verrückt genug, um in die Sowjetunion einzufallen, während Großbritannien immer noch eine kriegerische Macht war. Was für ein Fehler von ihm! Am 22. Juni 1941 setzten die Achsenmächte eine beeindruckende militärische Streitkraft ein und drangen entlang einer Front von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer in die Sowjetunion ein.

Diese Invasion markierte den Beginn des Großen Vaterländischen Krieges, ein Krieg beispielloser Gewalt und eines unvorstellbaren Ausmaßes an Brutalität und Zerstörung, der 1418 Tage dauerte. Die UdSSR verbündete sich letztendlich mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten, um Nazi-Deutschland zu bekämpfen. Es war die "Große Allianz“. Frankreich war natürlich nach dem Debakel seiner Armee verschwunden, im Mai 1940 von deutschen Truppen niedergeschlagen. Während der ersten drei Kampfjahre, von Juni 1941 bis Juni 1944, kämpfte die Rote Armee fast allein gegen die Wehrmacht. Wie ironisch! Stalin hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um nicht allein zu sein gegen Deutschland, und doch musste sich seine Rote Armee fast allein den deutschen Truppen und den Achsenmächten stellen. Aber eine Wende vollzog sich in Stalingrad, sechzehn Monate vor der Landung der westalliierten Verbündeten in der Normandie. Hier, was Präsident Roosevelt am 4. Februar 1943 an Stalin schrieb, einen Tag nachdem sich die letzten deutschen Truppen in Stalingrad ergeben hatten: "Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika gratuliere ich Ihnen zum glänzenden Sieg der Armeen unter Ihrem obersten Kommando in Stalingrad. Der 162 Tage lange epische Kampf um die Kontrolle über die Stadt, der immer Ihren Namen und das entscheidende Ergebnis, das alle [US-]Amerikaner heute feiern, immer geehrt hat, wird der Stolz der vereinten Völker gegen den Nazismus und seine Nachahmer bleiben. Die Kommandeure und Kämpfer Ihrer Armeen an den Frontlinien, sowie die Männer und Frauen, die sie unterstützt haben, in den Fabriken und auf den Feldern, haben sich vereint, nicht nur, um die Streitkräfte ihres Landes mit Ruhm zu bedecken, sondern auch, um, durch ihr Beispiel, eine neue Entschlossenheit allen Vereinten Nationen einzuhauchen, alle Widerstände zu brechen und damit die endgültige Niederlage und bedingungslose Kapitulation des gemeinsamen Feindes herbeizuführen“. Wie Churchill etwa zur gleichen Zeit zu Roosevelt gesagt hatte: "Sag mir, wer kämpft heute wirklich? Stalin ganz allein! Und schauen Sie, wie es ihm geht... ». Wir sollten in der Tat nicht vergessen, wie hartnäckig die Rote Armee gekämpft hat.

Keine amerikanische, britische oder kanadische Division kämpfte auf dem europäischen Kontinent von Juni 1941 bis September 1943. Keine! Die Kämpfe in Nordafrika waren nur ein kleines Ereignis, bei dem angloamerikanische Truppen mit zwei deutschen Divisionen kollidierten, während Deutschland mehr als zweihundert Divisionen an der sowjetischen Front einsetzte. Die italienische Kampagne, die im September 1943 begann, war ein Fiasko. Sie legte mehr alliierte Divisionen lahm, als deutsche Truppen. Als die westlichen Verbündeten schließlich in Frankreich landeten, war die Wehrmacht nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Die deutsche Armee war nicht mehr so mächtig wie beim Überschreiten der sowjetischen Grenzen im Juni 1941. Die Landungen in der Normandie, die Operation „Overlord“, die durch die Bemühungen der Roten Armee ermöglicht wurde, war nur eine Antiklimax. Obwohl "Overlord" beeindruckend war, hatte sie keinen "entscheidenden" Einfluss auf den Ausgang des Zweiten Weltkriegs, im Gegensatz zu dem, was die traditionellen westlichen Medien behaupten.

In der Sowjetunion wurden die Slawen, das sowjetische Volk und die Juden Opfer eines versuchten Völkermords, der von den Deutschen verübt wurde, die sie unerbittlich plünderten, verbrannten und ermordeten. Schätzungsweise 17 Millionen Zivilisten starben durch die Nazis und ihre ukrainischen und baltischen Komplizen. Zehn Millionen Soldaten der Roten Armee verloren im Krieg ihr Leben, befreiten die Sowjetunion und die östlichen Länder und beseitigten die Nazi-Bestie in ihrer Höhle in Berlin. Ein großer Teil der Sowjetunion, von Stalingrad im Osten bis zum Kaukasus und Sewastopol im Süden, bis zur rumänischen, polnischen und baltischen Grenze im Westen und Norden, wurde verwüstet. Obwohl es in Oradour-sur-Glane (Frankreich) und Lidice (Tschechoslowakei) Massaker an Zivilisten gab, gibt es Hunderte in der Sowjetunion, in Weißrussland und in der Ukraine, an Orten, deren Namen unbekannt, oder nur in unerforschten oder unveröffentlichten sowjetischen Archiven erwähnt sind. Was auch immer die Sünden, Schandtaten und Fehler waren, die die Sowjetregierung zwischen September 1939 und Juni 1941 begangen hatte, die Sowjetregierung erlöste sich durch ihre enormen Opfer und den Sieg ihrer Streitkräfte über Nazi-Deutschland.

Angesichts dieser Tatsachen ist die Erklärung von Premierminister Justin Trudeau vom 23. August eine politisch motivierte antirussische Propaganda, die keinem kanadischen nationalen Interesse dient. Trudeau beleidigte nicht nur die Regierung der Russischen Föderation, sondern auch alle Russen, deren Eltern und Großeltern am Großen Vaterländischen Krieg teilnahmen. Er versucht, dem emanzipatorischen Charakter des Krieges der UdSSR gegen den deutschen Eindringling jegliche Legitimität zu entziehen und damit die sowjetischen Kriegsanstrengungen zu diskreditieren. Trudeaus Erklärung dient den Interessen seiner ukrainischen Außenministerin in Ottawa, Chrystia Freeland, einer Russenhasserin, die ihrem verstorbenen Großvater, einem ukrainischen Nazi-"Kollaborateur" im von Deutschland besetzten Polen, Tribut zollt. Sie unterstützt ein Regime in Kiew, das aus einem gewaltsamen Putsch (dem Maidan-Putsch) gegen den gewählten ukrainischen Präsidenten hervorgegangen ist. Dieses Regime wird auch von faschistischen Milizen und, im Ausland, von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten unterstützt. So absurd es auch erscheinen mag, dieses Regime erinnert an die Aktionen ukrainischer Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs, die heute als Nationalhelden behandelt werden. Der kanadische Premierminister sollte schnellstens eine Geschichtslektion erhalten, bevor er das russische Volk erneut beleidigt und gleichzeitig die Opfer kanadischer Soldaten und Matrosen diskreditiert, die sich mit der UdSSR verbündet haben, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen.