Voltaire İletişim Ağı

« Adrian Darya 1 » Suriye limanlarına yanaştı

Voltaire İletişim Ağı
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4 Temmuz 2019’da, Grace 1 adlı Panama bandıralı bir İran petrol tankeri, ABD’nin talebi üzerine, Cebelitarık açıklarında Royal Navy tarafından alıkonulmuştu. Washington’a göre, petrol tankeri Avrupa Birliği’nin uyguladığı ambargoyu –uluslararası hukuka aykırı olan–çiğneyerek Suriye’ye petrol taşımaktaydı.

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Sonuç olarak, İran’ın karşılıklılık ilkesine dayanarak Körfez’de British Heritage ve Stena İmpero adlarında iki İngiliz petrol tankerine el koymasından sonra, Kraliyet savcısı İran gemisinin serbest bırakılması kararı verdi. İran yetkilileri birinci İngiliz petrol tankerini serbest bıraktı, ikincisinin ise yakınlarda serbest bırakılması bekleniyor.

Tahran, yürütülen pazarlıklar sırasında, Grace 1’i Suriye’ye göndermeme taahhüdünde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı İran ile mücadele sorumlusu Brian Hook gemi kaptanıyla irtibat kurarak gemiyi satın alma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Öte yandan Grace 1 isim değiştirerek Adrian Darya 1 adını aldı: bu ad altında sıkıntısız bir şekilde Tartus (Suriye) limanına yanaştı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “« Adrian Darya 1 » Suriye limanlarına yanaştı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 13 Eylül 2019, www.voltairenet.org/article207614.html

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