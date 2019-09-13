« Adrian Darya 1 » Suriye limanlarına yanaştı

4 Temmuz 2019’da, Grace 1 adlı Panama bandıralı bir İran petrol tankeri, ABD’nin talebi üzerine, Cebelitarık açıklarında Royal Navy tarafından alıkonulmuştu. Washington’a göre, petrol tankeri Avrupa Birliği’nin uyguladığı ambargoyu –uluslararası hukuka aykırı olan–çiğneyerek Suriye’ye petrol taşımaktaydı.

Avrupa Birliği’nin vatandaşlarına ve şirketlerine dilediği şeyi yasaklama hakkı vardır. Ancak Avrupa Birliği üyesi olmayanlara hiçbir şeyi yasaklama hakkı yoktur. Ancak BM Güvenlik Konseyi küresel çapta yaptırım uygulama hakkına sahiptir.

Sonuç olarak, İran’ın karşılıklılık ilkesine dayanarak Körfez’de British Heritage ve Stena İmpero adlarında iki İngiliz petrol tankerine el koymasından sonra, Kraliyet savcısı İran gemisinin serbest bırakılması kararı verdi. İran yetkilileri birinci İngiliz petrol tankerini serbest bıraktı, ikincisinin ise yakınlarda serbest bırakılması bekleniyor.

Tahran, yürütülen pazarlıklar sırasında, Grace 1’i Suriye’ye göndermeme taahhüdünde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı İran ile mücadele sorumlusu Brian Hook gemi kaptanıyla irtibat kurarak gemiyi satın alma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Öte yandan Grace 1 isim değiştirerek Adrian Darya 1 adını aldı: bu ad altında sıkıntısız bir şekilde Tartus (Suriye) limanına yanaştı.