Дональд Трамп и Джон Болтон

В отношении возможных изменений доктрины Соединённых Штатов, о которых я заявлял две недели назад [1], можно сделать ряд уточнений. На протяжении трёх лет Дональд Трамп пытается навязать свою точку зрения администрации, в которой высокопоставленные чиновники в течение 18 лет остаются приверженными доктрине Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур в регионах, которые не были охвачены глобализацией. А Дональд Трамп считает, что следует, согласно идеям Джексона, войне противопоставить переговоры и бизнес и управлять миром в согласии с Россией и Китаем, а не воевать с ними. Он надеется достичь своей цели 23 сентября в день своего выступления в ООН, то есть за год до президентских выборов. Предложив такой план, он сможет оправдать выдвижение своей кандидатуры на второй срок.

По моим предсказаниям по Сирии и Венесуэле имеются новые данные, и они касаются также Афганистана, Ирана и Йемена. Но наиболее значимой является отставка советника по национальной безопасности Джона Болтона. Ему не предложили подать в отставку, а просто поблагодарили за безупречную службу.

Джон Болтон совсем не является, как это считают некоторые СМИ, неоконсерватором. Он ярый сторонник «американской исключительности» [2]. Эта школа основана на мифе об «Отцах-пилигримах». Она не допускает распространения международных договоров на внутреннее право; со всей строгостью наказывает других, но освобождает от наказания американцев за те же самые проступки; отказывает любой международной юрисдикции вмешиваться во внутренние дела. Одним словом, она устанавливает, что по религиозным мотивам Соединённые Штаты не должны подчиняться никаким международным правилам.

Этот красочный персонаж не стесняясь заявляет всё, что ему заблагорассудится, не заботясь ни о доказательствах, ни о достоверности сказанного. Так, при голосовании Закона об ответственности Сирии в 2003 г. он утверждал в Конгрессе, что Сирия, как и Ирак, располагает оружием массового уничтожения и несёт угрозу всему миру. А совсем недавно он вошёл в историю, запретив въезд в США судье Международного уголовного суда для проведения расследования на территории США.

Джон Болтон, будучи очень популярным среди ультраправых, не разделяет взглядов президента Трампа по части внешней политики. Единственным советником по национальной безопасности, с которым президент соглашался, был генерал Майкл Флинн, но он был вынужден уйти в отставку после трёх недель службы. А: Болтон был назначен на эту должность после генерала Герберта Макмастера. Как это показывается в американских телесериалах, он играл роль «bad cop» (плохой коп), советуя президенту быть более покладистым.

Во-вторых, это эволюция конфликта в Афганистане и Йемене. Известно, что Соединённые Штаты в Катаре в конце президентства Обамы вступили в переговоры с талибами. Но не все знают, что с марта 2019 г. президент Трамп ведёт переговоры о будущем Афганистана не только с властями и повстанцами, но и с Россией и Китаем. На этот раз речь идёт не о разделе власти между двумя сторонами, а о признании законности сопротивления талибов иностранному присутствию на их территории в обмен на их отказ от терроризма. Состоялись две встречи, одна в Москве, другая в Пекине [3]. Следующая должна была состояться на прошлой неделе в Кэмп-Девиде с участием президентов Дональда Трампа и Ашрафа Гани. Увы! 5 сентября талибы, желая показать силу, взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, в котором погибли двенадцать человек, среди которых один гражданин США. Переговоры в Кэмп-Дэвиде были сразу же отменены, а американские военные нанесли удары по расположениям талибов.

Одновременно стало известно, что Вашингтон, начал тайные переговоры с йеменскими хуситами, которые выступают против международно признанного президента Абдраббо Мансура Хади. Несколько недель назад Вашингтон их представил как представителей Ирана. Соединённые Штаты наконец то поняли, что хуситы поддерживались Ираном только в начале конфликта, и что у них с Ираном ничего общего, кроме стремления к выживанию, нет. Становится очевидным, что ввиду саудовско-эмиратских разногласий, у Вашингтона нет никакого интереса в поддержке марионетки, которой никто не подчиняется и которая давно уже скрывается в Саудовской Аравии.

Несмотря на ведущиеся переговоры, война продолжается без участия Соединённых Штатов. Хуситы с помощью десятка беспилотников подожгли нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании Арамко. Рияд после этого заявил о значительном материальном ущербе, что привело к снижению наполовину добычи нефти в стране. Майк Помпео обвинил Тегеран в нарушении мировых поставок нефти. Но это, по меньшей мере, преувеличение, и его заявления должны рассматриваться в контексте нашего третьего пункта, а именно в контексте американо-иранских отношений.

Приведём некоторые данные. В 2002 г. Администрация Обамы ведёт тайные переговоры в Омане с представителями Лидера Революции об изолировании команды националиста Махмуда Ахмадинежада и избрании бывшего переговорщика по делу Иран-Контрас шейха Хассана Рохани. Сразу после его избрания в Швейцарии начинаются переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий. Была достигнута договорённость о невозможности возобновления военной ядерной программы, которую Стражи Революции оставили в 1988 г., считая оружие массового уничтожения несовместимым с их видением ислама. А второе соглашение, двустороннее и секретное, предусматривало поставку иранского газа в Европу для замены российского газа иранским. Дональд Трамп, придя в Белый дом, понимал, что Соединённые Штаты должны контролировать мировой рынок энергоносителей, но не в ущерб России и Китаю, с которыми он рассчитывал доминировать над всем миром. Поэтому он вышел из обеих соглашений с Ираном и предложил немедленно начать новые переговоры. Сознавая, что можно оказаться ни с чем, шейх Хассан Рохани потребовал соблюдать взятые обязательства, отверг протянутую ему руку и, считая, что Трампу не миновать импичмента, заявил, что будет ждать возврата в Белый дом демократов. Что до Лидера Революции, то он действовал как религиозный деятель, а не как политик. Возмущённый политикой США, которых он осудил как духовник, аятолла Али Хаменеи дал указания подчинённой ему лично армии, Стражам Революции, распространять свою власть на всех проживающих за пределами страны шиитов. Особенно это проявилось в Сирии и начинает проявляться в Ливане. На прошлой неделе главный секретарь Хезболлы Хассан Насралла, выступая с речью по случаю праздника Ашура, представил свою организацию не как ливанское сопротивление империализму, а как сторонника аятоллы Хаменеи. Разумеется, речь идёт не о повороте на 180 градусов, а, прежде всего, о поддержке Лидера Революции накануне переговоров.

Кажется, все волнения должны скоро прекратиться. Обе стороны демонстрируют свои мускулы и готовятся снова вступить в переговоры. Россия до сих пор поддерживала добрые отношения с Ираном, не забывая о стремлениях персов заменить российский газ в Европе на свой. При этом она закрывала глаза, когда израильские самолёты пересекали сирийское небо, которое она контролирует, для нанесения ударов по иранским объектам. Москва, возможно, прекратит свою политику кнута и пряника. Она могла бы выступить гарантом искренности американо-иранского соглашения (или, прежде всего, его прочности), если он не будет действовать против неё. В противном случае она будет защищать иранские базы на Ближнем Востоке. Похоже, об этом заявил Владимир Путин Беньямину Нетаньяху.

Всё сказанное – дело рук госсекретаря Майка Помпео. Последний проявляет себя как истинный архитектор внешней политики Дональда Трампа. Он был первым директором ЦРУ нового президента. А сегодня он принимает участие в совместных брифингах президента и Агентства, получая доступ к информации от ЦРУ и Госдепа. Но главное в том, что он является разработчиком энергетической политики президента [4]. Часть республиканских лидеров не верят, что Дональду Трампу удастся привлечь на свою сторону военных и, в частности, навязать им устаревшую, по их мнению, доктрину Эндрю Джексона. Поэтому они советуют Помпео, чтобы не опростоволоситься со своим патроном, подать в отставку и выставить свою кандидатуру на выборах в Сенат от штата Канзас.