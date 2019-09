La Ligue islamique mondiale se refait une santé à Paris

Mohammed Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, organise une « Conférence internationale de Paris pour la paix et la solidarité » ce 17 septembre au palais Brogniart (ancienne Bourse de Paris).

Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Mgr Gérard Defois, ancien archevêque de Lille, et François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, y participeront.

Durant la Guerre froide, en 1962, la CIA avait encouragé l’Aramco (Arabian-American Oil Company) à créer la Ligue islamique mondiale pour financer la Confrérie des Frères musulmans et l’Ordre des Naqchbandis contre les nationalistes et les communistes [1]. À l’époque son conseil d’administration comprenait l’Égyptien Saïd Ramadan, le Pakistanais Sayyid Abul Ala Maududi et l’Indien Abou Al-Hasan Ali Al-Nadwi. Par la suite, la Ligue a financé l’exportation du wahhabisme dans le monde et l’armement des jihadistes, d’abord au Yémen contre Nasser, puis un peu partout dans le monde, jusqu’à Daesh en 2014. Jusqu’en 2017, son budget était supérieur à celui du ministère saoudien de la Défense.

L’actuel secrétaire général, Mohammed Al-Issa, fut ministre de la Justice du Royaume saoudien de 2009 à 2015. Durant son exercice, des centaines de personnes furent condamnées à mort par décapitation, dont le principal leader de l’opposition le cheikh chiite Nimr Baqr al-Nimr [2]. Depuis le discours du président Tump à Riyad, en mai 2017, il se présente au contraire comme un partisan du dialogue inter-religieux. En mai 2019, il a fait adopter la Déclaration de La Mecque par les chefs d’État de l’Organisation de la coopération islamique [3]. Rappelons que, contrairement à ce qu’affirme ce texte, il n’existe toujours pas de liberté religieuse en Arabie saoudite où le fait de pratiquer un culte non-musulman conduit directement en prison et où la conversion d’un musulman à une autre religion est toujours puni de mort.