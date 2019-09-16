Сеть Вольтер

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры на территории Саудовской Аравии

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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По поступающей информации, в ночь на 14 сентября массированной атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов были подвергнуты нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании «Сауди Арамко», расположенные вблизи городов Абкайк и Хурейс на востоке Королевства. Ответственность за эти акции взяло на себя хуситское движение «Ансар Алла», ведущее на территории Йемена боевые действия с подразделениями, лояльными президенту А.Хади, а также поддерживающей его «аравийской коалицией».

В Эр-Рияде уже назвали случившееся терактами. Как заявил министр энергетики Королевства Абдель Азиз Бен Сальман, жертв в результате нападения на нефтяные объекты зафиксировано не было. Оперативным службам страны удалось локализовать крупные возгорания на обоих предприятиях и тем самым ликвидировать риск возникновения масштабной техногенной катастрофы. Также сообщается, что экспортные поставки саудовской нефти были вынужденно сокращены на 50 процентов. При этом недостающие объемы на время восстановительных и ремонтных работ предполагается компенсировать за счет имеющихся в Королевстве резервов.

Подобное развитие событий вызывает в Москве серьезную обеспокоенность. Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики.

Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне.

По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йеменской Республике острого военно-политического кризиса. Подтверждаем свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения вооруженного противостояния и налаживания под эгидой ООН инклюзивного переговорного процесса с участием всех ведущих общественно-политических сил, региональных сообществ и конфессиональных групп Йемена. По нашему убеждению, от этого выиграют как сами йеменцы, так и соседние страны, а также другие государства, имеющие серьезные интересы в данном стратегически важном районе мира.

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Источник : « Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры на территории Саудовской Аравии  », Сеть Вольтер, 16 сентября 2019, www.voltairenet.org/article207653.html

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