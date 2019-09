Robert O’Brien, nouveau conseiller de Sécurité US

Le président Trump a désigné Robert C. 0’Brien comme nouveau son nouveau conseiller de Sécurité nationale en remplacement de John Bolton. Cette fonction n’est pas soumise à approbation du Congrès.

Robert O’Brien est avocat et diplomate. Il a travaillé pour les administrations démocrates et républicaines successives depuis 1996. Dans l’administration Trump, il était chargé des négociations concernant les otages US détenus à l’étranger. Il a ainsi joué un rôle dans la libération du pasteur Andrew Brunson en Turquie. Nous pouvons affirmer qu’il a aussi été très actif dans la libération d’otages états-uniens et libanais en Iran.

Robert O’Brien est un « exceptionnaliste » comme John Bolton avec qui il a travaillé, mais à la différence de celui-ci, il a toujours été partisan des alliances souscrites par les États-Unis. Mormon, il fut conseillé de Mitt Romney et ne se tourna vers Donald Trump qu’après son élection. C’est l’homme idéal pour changer la rhétorique de l’administration.

Robert O’Brien, qui travaille probablement occasionnellement pour la CIA, est un ami du secrétaire d’État Mike Pompeo (ancien directeur de la CIA) et de l’actuelle directrice de l’Agence, Gina Haspel. Il est aussi lié au secrétaire à la Défense, Mark T. Esper, aux côtés de qui il a suivi une partie de ses études.

Personnalité discrète, il dispose en réalité d’une longue carrière sur tous les points chauds de la planète et aux Nations unies.