Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı size hala ihtiyaç duyuyor

Voltaire İletişim Ağı
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Temmuz ayında « ortak çanak » üzerinde düzenlediğimiz yardım kampanyası gayrimeşru bir şekilde iptal edilence Ağustos ayında ikinci bir kampanya düzenledik. İlgili bankalar bizim kim olduğumuzu anlayınca bu kampanyayı sürdürmeyi reddettiler ve bunu yasal olarak sonlandırdılar. Eş zamanlı olarak borcumuzun iadesini ilişkin bir vade elde etmeyi başardık.

Bugün itibariyle, 25 Eylül’den önce toplamamız gereken yaklaşık 5 000 Euro’ya ihtiyacımız var.

Lütfen katkılarınızı Paypal : https://www.paypal.com/pools/c/8h8V... hesabına yatırarak Voltaire İletişim Ağı’na mali yardımda bulunun. Bu hizmetten yararlanmak için Paypal’a kayıtlı olmak şart değildir, bunun için bir banka kartı yeterlidir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Voltaire İletişim Ağı size hala ihtiyaç duyuyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 20 Eylül 2019, www.voltairenet.org/article207678.html

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