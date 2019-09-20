NATO Yemen’de IŞİD’e silah tedarik ediyor

Dilyana Gaytandzhieva’nın Arms Watch’ta yayınlanan araştırması, NATO’nun Afganistan’daki görev gücünün (Resolute Support Mission), ABD’nin Yemen’de IŞİD’e yönelik silah kaçakçılığında paravan olarak kullanıldığını belgeleriyle kanıtlayarak ortaya koyuyor.

Araştırma bu arada ABD Özel Kuvvetlerinin (Hırvatistan Task Force Smoking Gun’ı) de Suriye’de El Kaide’ye (El Nusra Cephesi) de silah tedarik ettiğini de ifşa ediyor.

ABD’nin Sierra Four İndustries, Orbital ATK, Global Ordnance ve UDC gibi şirketlerinin yanı sıra Azeri, Sırp ve Suudi hükümetleri de bu silah kaçakçılığına bulaşmış durumdalar.

Bulgar gazeteci Dilyana Gaytandzhieva, bundan iki yıl önce tarihin en büyük silah kaçakçılığı Timber Sycamore operasyonunu [1] ortaya çıkaran belgeleri yayınlayarak ün kazanmıştı.