Voltaire İletişim Ağı

Hong Kong için halkla ilişkiler kampanyası düzenlenmeyecek

Voltaire İletişim Ağı
+

National Endowment for Democracy Hong Kong ve Moskova’daki gösterileri aktif bir şekilde desteklerken, Çin özel idare bölgesi hükümeti bir küresel halkla ilişkiler şirketiyle anlaşma girişiminde bulundu. İdare bölgesi yöneticisi Carrie Lam için, iş çevreleri ve turistlerin siyasi çalkantıların iş ortamını etkilemediği yönünde teskin edilmesi söz konusuydu (taahhüt belgesinin fotoğrafı).

Konuyla sekiz şirket ilgilense de tümü tekliflerini geri çekti. Bu şirketlerin verilen görevi çok zor mu bulduklarını ya da etik görmediklerini, yoksa ABD tarafından caydırıldıklarını söylemek mümkün değildir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Hong Kong için halkla ilişkiler kampanyası düzenlenmeyecek”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 20 Eylül 2019, www.voltairenet.org/article207682.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Trump'ın yönetimine meydan okuması
Brexit, AB ve demokrasi
Brexit, AB ve demokrasi
yazan Thierry Meyssan
Donald Trump barış getirebilecek mi?