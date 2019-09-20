Hong Kong için halkla ilişkiler kampanyası düzenlenmeyecek

National Endowment for Democracy Hong Kong ve Moskova’daki gösterileri aktif bir şekilde desteklerken, Çin özel idare bölgesi hükümeti bir küresel halkla ilişkiler şirketiyle anlaşma girişiminde bulundu. İdare bölgesi yöneticisi Carrie Lam için, iş çevreleri ve turistlerin siyasi çalkantıların iş ortamını etkilemediği yönünde teskin edilmesi söz konusuydu (taahhüt belgesinin fotoğrafı).

Konuyla sekiz şirket ilgilense de tümü tekliflerini geri çekti. Bu şirketlerin verilen görevi çok zor mu bulduklarını ya da etik görmediklerini, yoksa ABD tarafından caydırıldıklarını söylemek mümkün değildir.